Edirne'den kısa kısa
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Edirne'den kısa kısa

23.02.2021 13:35 | Son Güncelleme: 23.02.2021 13:38
Edirne'den kısa kısa

Trakya Üniversitesi (TÜ), ASPİLSAN Enerji A.Ş. ile TÜBİTAK ve Avrupa Birliği destekli projeler geliştirmek üzere iş birliği görüşmelerine başladı.

Trakya Üniversitesi (TÜ), ASPİLSAN Enerji A.Ş. ile TÜBİTAK ve Avrupa Birliği destekli projeler geliştirmek üzere iş birliği görüşmelerine başladı.

TÜ'den yapılan açıklamaya göre, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının yüzde 98 hisse sahibi olduğu ASPİLSAN Enerji A.Ş. heyeti ile biri yüz yüze diğeri de çevrimiçi olmak üzere gerçekleştirilen iki görüşmede enerji, sensör, nano-teknoloji konularında ortaklaşa yürütülecek projeler için çalışma takvimi oluşturuldu.

Üniversite adına görüşmeleri Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Türkyılmaz ve Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Serdar Özer gerçekleştirdi.

Edirne'de motorlu kara taşıtı sayısı artış gösterdi

Edirne'deki motorlu kara taşıtı sayısının 165 bin 514 olduğu bildirildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Edirne Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de ocak ayında 117 bin 313 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Edirne'de 2020 kasım sonu itibarıyla 164 bin 856 olan taşıt sayısı da ocak sonu itibarıyla 165 bin 514'e yükseldi.

DEVA Partisi heyetinden Başsavcı Karabacak'a ziyaret

DEVA Partisi Edirne İl Başkanı Kerem Arda, Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak'ı ziyaret etti.

Ziyarette partisinin çalışmaları hakkında bilgi veren Arda, Karabacak'a nezaketi dolayısıyla teşekkür etti.

Ziyarette Merkez İlçe Başkanı Gürkan Kılıçcıgil ve yönetim kurulu üyeleri de yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Özlem Zengin Pervin Buldan Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Zeki Müren Cem Yılmaz Barış Manço Mustafa Ceceli
Spor Umut Bulut Ersun Yanal Fatih Terim Hakan Kutlu Hüseyin Göçek
Tüm Haberler Kamu Mart İzmir Göztepe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Edirne'den kısa kısa - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.2.2021 13:44:34. #1.15#
title