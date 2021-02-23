Edirne'den kısa kısa

Trakya Üniversitesi (TÜ), ASPİLSAN Enerji A.Ş. ile TÜBİTAK ve Avrupa Birliği destekli projeler geliştirmek üzere iş birliği görüşmelerine başladı.

Trakya Üniversitesi (TÜ), ASPİLSAN Enerji A.Ş. ile TÜBİTAK ve Avrupa Birliği destekli projeler geliştirmek üzere iş birliği görüşmelerine başladı.

TÜ'den yapılan açıklamaya göre, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının yüzde 98 hisse sahibi olduğu ASPİLSAN Enerji A.Ş. heyeti ile biri yüz yüze diğeri de çevrimiçi olmak üzere gerçekleştirilen iki görüşmede enerji, sensör, nano-teknoloji konularında ortaklaşa yürütülecek projeler için çalışma takvimi oluşturuldu.

Üniversite adına görüşmeleri Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Türkyılmaz ve Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Serdar Özer gerçekleştirdi.

Edirne'de motorlu kara taşıtı sayısı artış gösterdi

Edirne'deki motorlu kara taşıtı sayısının 165 bin 514 olduğu bildirildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Edirne Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de ocak ayında 117 bin 313 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Edirne'de 2020 kasım sonu itibarıyla 164 bin 856 olan taşıt sayısı da ocak sonu itibarıyla 165 bin 514'e yükseldi.

DEVA Partisi heyetinden Başsavcı Karabacak'a ziyaret

DEVA Partisi Edirne İl Başkanı Kerem Arda, Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak'ı ziyaret etti.

Ziyarette partisinin çalışmaları hakkında bilgi veren Arda, Karabacak'a nezaketi dolayısıyla teşekkür etti.

Ziyarette Merkez İlçe Başkanı Gürkan Kılıçcıgil ve yönetim kurulu üyeleri de yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı