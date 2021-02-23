Edirne'den kısa kısa
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Edirne'den kısa kısa

23.02.2021 12:31 | Son Güncelleme: 23.02.2021 12:31
Edirne'den kısa kısa

Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı'yı ziyaret etti.

Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı'yı ziyaret etti.

Ziyarette, iki kurum arasındaki ortak yürütülecek çalışma ve projeler görüşüldü.

Arabacı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, Bayazıt'a teşekkür etti. Bayazıt da Arabacı'ya çalışmalarında başarı diledi.

Süloğlu'nda yol yapım çalışması

Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran, ilçede yol yapım çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Ormankıran, yaptığı yazılı açıklamada, altyapı çalışması biten sokaklarda yol yenileme çalışması yapıldığını belirtti.

Çalışmaların aralıksız sürdüğünü aktaran Ormankıran, "Ekiplerimiz doğalgaz ve yeni içme suyu hattı çalışması biten Merkez Mahallesi'nde parke taş döşeme işine devam ediyor." ifadelerini kullandı.

İstişare toplantısında bir araya geldiler

Enez Kaymakamı Şükrü Alperen Göktaş, köy muhtarlarıyla istişare toplantısında bir araya geldi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, toplantıda salgınla mücadele başta olmak üzere birçok konu görüşüldü.

Kaymakam Göktaş, muhtarların sorun ve taleplerini dinledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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