Edirne'den kısa kısa

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve İpsala Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Darcan, Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı ve Edirne Tarım Kredi Kooperatif Müdürü Gökhan Yacılar, AK Parti Edirne İl Başkanlığını ziyaret etti.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve İpsala Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Darcan, Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı ve Edirne Tarım Kredi Kooperatif Müdürü Gökhan Yacılar, AK Parti Edirne İl Başkanlığını ziyaret etti.

Partiden yapılan açıklamaya göre heyet, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ve İl Başkanı Belgin İba ile görüştü.

Ziyarette tarım alanında yapılan desteklemeler ve yürütülen çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

-Toplantıda bir araya geldiler

TBMM KEFEK Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ve AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Cumhur İttifakı'nın belediye meclis üyeleri ve AK Parti ilçe başkanlarıyla toplantıda bir araya geldi.

Partiden yapılan açıklamaya göre, toplantıda, kentin yerel sorunları görüşülerek teşkilat çalışmaları değerlendirildi.

İl Başkanı İba, Cumhur İttifakı ile birlik ve beraberlik içerisinde güzel çalışmalara imza atacaklarını belirterek, "Bizlere gelen tüm isteklere taleplere görüşmeler yaparak çözüm bulmaya çalışıyoruz. Edirne'nin faydasına yapılacak her türlü işlerde belediye meclis üyelerimizin yanında olacağız. Birlikte kadim şehrimiz Edirne'miz için güzel işlere imza atacağımıza yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.

İlçe başkanları da ilçelerindeki sorun ve talepleri iletti.

Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Görgülü'den Arpacı'ya ziyaret

Edirne Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Necati Görgülü, Edirne Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı'yı ziyaret etti.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Arpacı ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek Görgülü'ye teşekkür etti.

Görgülü de Arpacı'ya çalışmalarında başarı diledi.

Yenimuhacir Belde Başkanlığına Bayar atandı

AK Parti Yenimuhacir Belde Başkanlığına Yaşar Bayar atandı.

AK Parti Edirne İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İl Başkanı Belgin İba düzenlenen törende göreve atanan Bayar'a mazbatasını verdi.

Bayar'a görevinde başarı dileyen İba, "Teşkilatımızın tüm kademeleri ile el ele vererek çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Genciyle, yaşlısıyla partimizin tüm kademeleriyle yaptığımız görüşmeler sonucunda yeni projeler üretmek ve bölgemizi daha iyi noktalara taşımak adına elimizden geleni yapacağız. Partimizde yeni görevler üstlenen arkadaşlarımızın da gücümüze güç katacağından hiç şüphemiz yok." ifadelerini kullandı.

Törene, AK Parti Keşan İlçe Başkanı Gürcan Kılınç, Yenimuhacir Belediye Başkanı Mustafa Türker de katıldı.

Demir, kamp merkezi cephesine çizilen Türk bayrağının düzeltilmesini istedi

İYİ Parti Edirne İl Başkanı Ekrem Demir, Gençlik ve Spor Müdürlüğü Milli Takımlar Kamp binasının dış cephe duvarında yer alan Türk bayrağı çiziminin "Türk Bayrağı Kanunu"na aykırı çizildiğini iddia ederek düzeltilmesini istedi.

Demir, yaptığı yazılı açıklamada söz konusu cepheye Türk bayrağının resmiyetten uzak çizildiğini ileri sürdü.

Çizimin düzeltilmesi gerektiğini belirten Demir, bayrağın bütünlüğünün klima ve pencereler nedeniyle bozulduğunu acilen düzeltilmesi gerektiğini ifade etti.

-Pekcanlı ertelenme talebinin değerlendirilmesini istedi

CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, lise öğrencilerinin sınavların ertelenmesi taleplerinin değerlendirilmesi gerektiğini bildirdi.

Pekcanlı yaptığı yazılı açıklamada öğrencilerin isteğinin hayati gerekçelere dayandığını öne sürdü.

Sınavların ertelenmemesinin, birçok mağduriyet yaratacağını ifade eden Pekcanlı, şunları kaydetti:

"Yaşanan olumsuzlukların üstüne, yüz yüze sınav yapmak sorunları çözmeyecek aksine ömür boyu sürecek mağduriyetlerin sebebi olacaktır. Liseli gençlerimizin haklı taleplerine duyarsız kalınmamalıdır. Lise sınavları iptal edilmeli ya da uygun bir tarihe ertelenmelidir. Gençlerimizin hayallerini diri tutalım."

Saadet Partisi heyetinden Cingöz'e ziyaret

Saadet Partisi heyeti, Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Kemal Cingöz'ü ziyaret etti.

Ziyarette esnaf ve sanatkarların sorunları ve çözüm önerileri görüşüldü.

Saadet Partisi İl Başkan Yardımcısı Recep İriş, yaptığı açıklamada esnaf ve sanatkarların sıkıntılarını yakından hissederek takip ettiklerini belirtti.

"Rumeli Köprüsü" dergisi sağlık çalışanlarına ithaf edildi

Trakya Üniversitesi (TÜ) "Rumeli Köprüsü" dergisinin son sayısı, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanlarına ithaf edildi.

TÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Eczacılık Fakültesi öğretim üyeleri, öğrencileri ve mezunlarının katkılarıyla yayına hazırlanan "Rumeli Köprüsü" dergisinin son sayısı Kovid-19 ile mücadelede hayatını kaybeden sağlık çalışanlarına ithaf edildi.

Daha önce farklı disiplinlerden bakışla Kovid-19'un ele alındığı ilk özel sayı ve uzaktan eğitim içerikli ikinci özel sayının ardından derginin üçüncü özel sayısı, tıp, eczacılık ve sağlık sektörü özelinde ele alındı.

Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gülay Şeren, amaçlarının süreci sahada birebir yaşayan eczacıların gözlemlerini aktararak, eğitimi devam eden öğrencileri bu tip platformların içinde yer almaya cesaretlendirmek olduğunu ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar