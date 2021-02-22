Edirne'den kısa kısa

Havsa'da yol yapım ve onarım çalışmaları sürüyor.

Belediye ekiplerince Varoş Mahallesi'nde yürütülen çalışmalarda cadde ve sokakların parke taşları yenileniyor.

Havsa Belediye Başkanı Aydın Balkan da hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında hızlandırılan çalışmaları yerinde inceledi.

Vatandaşlarla sohbet eden Balkan, ekiplere çay ikram eden Ahmet Semiz'e de teşekkür etti.

Havsa'da denetimler sürüyor

Havsa'da fırınlar ve unlu mamul satan işletmeler denetlendi.

Zabıta ekipleri ilçedeki ekmek fırınları ile unlu mamul satan işletmelerde hijyen, gramaj ve fiyat denetimleri gerçekleştirdi. Ekipler market ve bakkalları da denetledi.

Denetimlerin artarak devam edeceği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı