Edirne'den kısa kısa

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve İpsala Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Darcan ile Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı ve beraberindeki heyet, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve İpsala Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Darcan ile Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı ve beraberindeki heyet, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Edirne Ziraat Odası'ndan yapılan açıklamaya göre, Darcan ve Arabacı, İba'yı göreve yeniden seçilmesinden dolayı tebrik etti.

Ziyarette, Havsa Ziraat Odası Başkanı Bülent Uzel, Lalapaşa Ziraat Odası Başkanı Taner Öztürk, Enez Ziraat Odası Başkanı Recep Elmas da hazır bulundu.

Helvacıoğlu'na ziyaret

Trakya Üniversitesi Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Ahmet Atakişi, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu'nu ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ziyarette, üniversite ve belediye işbirliğinde yapılabilecek projeler görüşüldü.

Helvacıoğlu, ilçenin ve üniversitenin gelişimi için istişarede bulunduklarını belirterek Atakişi'ye teşekkür etti.

Atakişi de Helvacıoğlu'na çalışmalarında başarı diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar