Edirne'den kısa kısa
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Edirne'den kısa kısa

16.02.2021 10:07 | Son Güncelleme: 16.02.2021 10:11
Edirne'den kısa kısa

Keşan Belediyesi zabıta personeline "görevde yükselme eğitimi" verildi ve sınav uygulandı.

Keşan Belediyesi zabıta personeline "görevde yükselme eğitimi" verildi ve sınav uygulandı.

Trakya Üniversitesinden (TÜ) yapılan açıklamaya göre, üniversite ile Keşan Belediyesi arasında gerçekleştirilen protokol doğrultusunda zabıta personeline görevde yükselme eğitimi verildi.

TÜ Sürekli Eğitim Merkezi ile Sınav Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürlüğü tarafından 25 Ocak-5 Şubat tarihleri arasında çevrimiçi verilen 70 saatlik eğitim sonrası personel 80 soruluk sınava tabi tutuldu. Eğitimle personelin mesleki bilgisinin artması ve kaliteli hizmet vermesi hedeflendi.

TÜ öğretim üyesinden "Sosyal Medyanın İki Yüzü" etkinliği

Trakya Üniversitesi (TÜ) Öğretim Üyesi Doç. Dr. Deniz Mertkan Gezgin, "Sosyal Medyanın İki Yüzü" isimli çevrimiçi etkinlikte öğrencilerle buluştu.

TÜ'den yapılan açıklamaya göre, Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gezgin, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı Münazara Topluluğu tarafından düzenlenen "Sosyal Medyanın İki Yüzü" isimli çevrimiçi etkinlikte üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.

Sosyal medyanın özellikle z kuşağı açısından avantaj ve dezavantajlarının ele alındığı etkinlikte Gezgin, öğrencilerden gelen soruları da yanıtladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı

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