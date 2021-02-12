Edirne'den kısa kısa
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Edirne'den kısa kısa

12.02.2021 10:35 | Son Güncelleme: 12.02.2021 10:38
Edirne'den kısa kısa

GAZDAŞ yöneticileri, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu'nu ziyaret etti.

GAZDAŞ yöneticileri, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu'nu ziyaret etti.

Keşan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, GAZDAŞ Trakya Bölge Direktörü Tamer Akaslan, GAZDAŞ Edirne İşletme Müdürü Cumhur Pekdemir, Keşan İşletme Yöneticisi Murat Aras ziyarete katıldı.

Helvacıoğlu, ziyarette yaptığı konuşmada, ilçedeki doğalgaz çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Altyapı konusunda GAZDAŞ ile uyum içerisinde çalıştıklarını aktaran Helvacıoğlu, "Konforlu, ekonomik ve çevreci bir yakıt olan, günlük hayatı kolaylaştıran ve hava kirliliğinin önüne geçilmesinde de önemli rol oynayan doğalgazın yaygınlaşması için iş birliği içinde çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Helvacıoğlu'na ziyaret

AK Parti Edirne İl Başkanlığı Yönetim Kurulu üyeleri Mustafa Mercan, Hakan Çevikel ve Mecit Erol, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu'nu ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Helvacıoğlu, ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirtti.

Keşan'ın gelişimi için çalışmalar yaptıklarını aktaran Helvacıoğlu, "İl Başkanımız Belgin İba ve İlçe Başkanımız Gürcan Kılınç önderliğinde, Keşanlı yöneticilerimizin koordinesinde ilçemiz için güzel işler başarmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Bülent Turan Muharrem İnce Numan Kurtulmuş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Sezen Aksu Seren Serengil Bülent Serttaş
Spor Ozan Tufan Erol Bulut Fatih Terim Ahmet Nur Çebi Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Kar Milli İzmir Mahkeme
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Edirne'den kısa kısa - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.2.2021 10:55:45. #1.14#
title