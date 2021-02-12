Edirne'den kısa kısa

GAZDAŞ yöneticileri, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu'nu ziyaret etti.

Keşan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, GAZDAŞ Trakya Bölge Direktörü Tamer Akaslan, GAZDAŞ Edirne İşletme Müdürü Cumhur Pekdemir, Keşan İşletme Yöneticisi Murat Aras ziyarete katıldı.

Helvacıoğlu, ziyarette yaptığı konuşmada, ilçedeki doğalgaz çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Altyapı konusunda GAZDAŞ ile uyum içerisinde çalıştıklarını aktaran Helvacıoğlu, "Konforlu, ekonomik ve çevreci bir yakıt olan, günlük hayatı kolaylaştıran ve hava kirliliğinin önüne geçilmesinde de önemli rol oynayan doğalgazın yaygınlaşması için iş birliği içinde çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Helvacıoğlu'na ziyaret

AK Parti Edirne İl Başkanlığı Yönetim Kurulu üyeleri Mustafa Mercan, Hakan Çevikel ve Mecit Erol, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu'nu ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Helvacıoğlu, ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirtti.

Keşan'ın gelişimi için çalışmalar yaptıklarını aktaran Helvacıoğlu, "İl Başkanımız Belgin İba ve İlçe Başkanımız Gürcan Kılınç önderliğinde, Keşanlı yöneticilerimizin koordinesinde ilçemiz için güzel işler başarmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci