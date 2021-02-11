Edirne'den kısa kısa
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Edirne'den kısa kısa

11.02.2021 14:13 | Son Güncelleme: 11.02.2021 14:13
Edirne'den kısa kısa

Edirne Sağlık Müdürü Dr. Mustafa İshak Yıldırım, Yeşilay Edirne Şubesi Danışmanlık Merkezi'ni (YEDAM) ziyaret etti.

Edirne Sağlık Müdürü Dr. Mustafa İshak Yıldırım, Yeşilay Edirne Şubesi Danışmanlık Merkezi'ni (YEDAM) ziyaret etti.

Yeşilay Edirne Şube Başkanı Sebahattin Bilgiç ziyarette Yeşilay'ın çalışmaları hakkında bilgi verdi. Yıldırım ve Bilgiç, Yeşilay ve İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğinde yürütülebilecek çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Helvacıoğlu'ndan şehit ailesine ziyaret

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu şehit Mustafa Kayın'ın ailesini evinde ziyaret etti.

Helvacıoğlu ziyarette yaptığı konuşmada Kayın'ın hatıralarıyla sonsuza dek kalplerde yaşayacağını söyledi.

Tüm şehitleri saygı ve minnetle andığını belirten Helvacıoğlu, "Şehitlerimiz kalbimizde yaşıyor. Şehit ailelerimize ve sahip çıkmaya devam edeceğiz." dedi.

Helvacıoğlu, şehidin adının Keşan Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin bulunduğu alandaki üstgeçide isminin verildiğini kaydetti.

Ziyarette, Keşan Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Nergis Mustafapaşa da yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

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