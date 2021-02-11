Edirne'den kısa kısa

Edirne 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü İsmail Öztuna ve birim temsilcileri 112 Günü dolayısıyla Edirne Valisi Ekrem Canalp'i ziyaret etti.

Edirne 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü İsmail Öztuna ve birim temsilcileri 112 Günü dolayısıyla Edirne Valisi Ekrem Canalp'i ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, "112" acil çağrı numarasının farkındalığını artırmaya yönelik olarak her yıl şubat ayının 11'inde kutlanan 112 Günü dolayısıyla Vali Canalp, Öztuna ve beraberindekileri kabul etti.

Canalp, 112 personeline çalışmalarında başarı diledi.

Belediye Başkanı Balkan'dan Eraslan'a ziyaret

Havsa Belediye Başkanı Aydın Balkan, Edirne Valiliği Çevre Koruma Vakfı Müdürü Ali Eraslan'ı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre ziyarette ilçede yürütülen projeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Balkan, vatandaşlara en iyi hizmeti sunmak için çalışmalar yaptıklarını belirterek, projelere verdiğini destekten dolayı Eraslan'a teşekkür etti.

Eraslan da ziyaretten dolayı Balkan'a teşekkür ederek çalışmalarında başarı diledi.

TÜ Öğretim Üyesi Yeşil'den girişimcilik kitabı

Trakya Üniversitesi (TÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yeliz Yeşil ve Sakarya Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatma Fidan tarafından kaleme alınan "Kadın Girişimciliği Engeller ve Fırsatlar" adlı kitap yayımlandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre Doç. Dr. Yeliz Yeşil, Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nu makamında ziyaret ederek yeni kitabını hediye etti.

Yeşil, ekonomik ve sosyal gelişimlerin kadınların çalışma hayatına daha fazla katılmalarına imkan sağladıklarını vurgulayarak kitapta bu konuyu derinlemesine incelediklerini belirtti.

Rektör Tabakoğlu da üniversite olarak girişimciliği, inovasyonu ve özel olarak da kadınların iş dünyasına katılımını çok önemsediklerini ve bu kapsamda önemli çalışmalara imza attıklarını belirterek çalışmalarından dolayı Yeşil'i tebrik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar