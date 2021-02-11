Edirne'den kısa kısa

Enez Kaymakamı Şükrü Alperen Göktaş, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle toplantıda bir araya geldi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, toplantıda ilçede hayata geçirilmesi planlanan projeler, sorun ve çözüm önerileri görüşüldü.

Kaymakam Göktaş, daha müreffeh ve yaşanabilir bir Enez için çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Toplantıya, ilçede faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

İpsala'da Kovid-19'la mücadele

İpsala ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında dezenfekte ve denetleme çalışmaları sürüyor.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ekiplerin Kaymakam Ekrem Güngör'ün koordinesinde çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

İlçe merkezi, belde ve köylerde işyeri ve toplu kullanım alanlarının sık sık dezenfekte edildiği aktarılan açıklamada, ekiplerin tedbir denetimlerine de devam ettiği kaydedildi.

İl Başkanı İba'ya ziyaret

Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (EDESOB) Başkanı Kemal Cingöz ve beraberindeki heyet, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Partiden yapılan açıklamaya göre, İba, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, Cingöz'e teşekkür etti.

Cingöz de göreve yeniden seçilen İba'ya çalışmalarında başarı diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar