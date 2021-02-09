Edirne'den kısa kısa

Enez ilçesinde, öğretmenlere çocuklar için felsefe eğitimi (P4C) düzenlendi.

Enez Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, çevrim içi düzenlenen eğitime 22 öğretmenin katıldığı belirtildi.

Eğitimin salgın tedbirleri dolayısıyla çevrim içi gerçekleştiği aktarılan açıklamada, "56 saatlik çevrim içi eğitimin öğrencilerin eğitimine önemli katkıları olacağı ve eğitime yeni bir bakış açısı kazandıracağı düşünülmektedir. Eğitimi başarıyla tamamlayan 22 öğretmenimize sertifikaları Kaymakamımız Sayın Şükrü Alperen Göktaş tarafından takdim edilecektir. Tüm öğretmenlerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

- Enez Vefa Grubu çalışmalarını sürdürüyor

Enez Vefa Grubu'nun ihtiyaç sahibi vatandaşların taleplerini karşılamaya devam ettiği bildirildi.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, Enez Vefa Grubu'nun salgın döneminde de yoğun şekilde çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.

Yaşlı vatandaşların evlerine düzenli olarak gidilerek temizlik yapıldığı, ihtiyaç sahibi vatandaşların taleplerinin karşılandığı kaydedildi.

Keşan'da yeni projeler hayata geçecek

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, yeni projeler için çalışmalarının başladığını bildirdi.

Helvacıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, geçmiş dönemin hesabını veremeyenlerin geleceğe engel olmaya devam ettiğini belirtti.

Yeni dönemde proje ve kaynak ürettiklerini aktaran Helvacıoğlu, kapalı giyim pazarı, Hastane Caddesi-Kent Meydanı, mevcut pazaryerinin üstünün kapatılması, 255 araçlık kapalı otopark, nikah ve toplu konut projeleri için çalışmalara başladıklarını kaydetti.

Çolak'tan Helvacıoğlu'na ziyaret

Karayolları 1. Bölge Müdürü Turgay Çolak, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Helvacıoğlu, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, yol yapım çalışmalarının artarak devam edeceğini belirtti.

Keşan'ın gelişimi için yeni projelere imza atacaklarını aktaran Helvacıoğlu, Çolak'a ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci