Edirne'den kısa kısa

MHP Esetçe Belde Başkanlığı düzenlenen törenle açıldı.

MHP Edirne İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, açılış programına İl Başkanı Zakir Tercan, Belde Başkanı Fedai Bülbül ve partililer katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Başkanı Tercan, MHP'nin yükselişinin sürdüğünü belirtti.

Vatandaşlara hizmet için çalıştıklarını aktaran Tercan, "MHP Edirne'de söz sahibi olacaktır. MHP hak ettiği yere gelecektir. MHP Edirne'de şaha kalkacak. MHP göreve hazırdır. Kimse MHP'nin yükselişini engelleyemez." ifadelerini kullandı.

Saadet Partisi'nden Yeşilay'a ziyaret

Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Ali Demirkıran ve beraberindeki heyet, Yeşilay Edirne Şube Başkanı Sebahattin Bilgiç'i ziyaret etti.

Partiden yapılan açıklamaya göre, ziyarette, derneğin faaliyetleri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Yeşilay'ın bağımlılıklarla mücadelede önemli çalışmalar yaptığını belirten Demirkıran, sigara, içki, uyuşturucu, kumar ve son yıllarda ortaya çıkan teknoloji bağımlılığından toplumun ve özellikle gençlerin kurtarılması için verilen mücadeleden dolayı Yeşilay'ı tebrik etti.

Bilgiç de ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek derneğin faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Öğrencilere yönelik atölye çalışması

Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Sınıf Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Ebru Selçioğlu Demirsöz, Hakkari Yüksekova'da bulunan 50. Yıl İlkokulu öğrencilerine yönelik çevrim içi atölye çalışması ve eğitim söyleşisi gerçekleştirdi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Trakya Üniversitesi mezunu sınıf öğretmeni Pembe Türkmen'in katkılarıyla 3/E sınıfı öğrencilerine yönelik çocuk oyunlarına yaratıcı drama ile yolculuk atölyesi düzenlendi.

Atölyede, çocukların hayal güçleri ve yaratıcılıklarını kullanabildikleri çeşitli oyunlar ile eğitici aktiviteler gerçekleştirildi.

Atölyenin ikinci bölümünde yaratıcı drama etkinlikleriyle öğrenciler çeşitli canlandırmalar yapıldı.

Süloğlu'nda yol yapım çalışması

Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran, ilçede yol yapım çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Ormankıran, yaptığı yazılı açıklamada, alt yapı çalışması biten cadde ve sokaklarda yaya kaldırımı ve yollara parke taşı döşendiğini belirtti.

Çalışmaların aralıksız sürdüğün aktaran Ormankıran, bozuk ve eskiyen tüm yolların yenileneceğini kaydetti.

-İYİ Parti İl Başkanı Demir esnafların durumunu sordu

İYİ Parti Edirne İl Başkanı Ekrem Demir, esnafların zor durumda olduğunu öne sürdü.

İl Başkanı Demir, yaptığı yazılı açıklamada, alışveriş merkezlerinin HES koduyla müşteri kabul ederken lokanta ve kahvehanelerin neden bu durumdan yararlanamadığını sordu.

Parti olarak mahalle mahalle dolaşarak sorunları yerinde gördüklerini ve sorunları gündeme taşıdıklarını ifade eden Demir, iktidarın bu sorunlara çözüm bulması gerektiğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar