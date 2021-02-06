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Keşan ilçesinde çocuklara hayvan sevgisi aşılamak amacıyla "Vetmen Projesi" hayata geçirilecek.
Keşan ilçesinde çocuklara hayvan sevgisi aşılamak amacıyla "Vetmen Projesi" hayata geçirilecek.
Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ve Klinisyen Veteriner Hekimler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Veteriner Hekimi Tarık Akan belediyede düzenlenen toplantıda işbirliği protokolü imzaladı.
Helvacıoğlu, yaptığı açıklamada, Vetmen karakterinin çocuklara hayvan sevgisi aşılayacağını söyledi. Helvacıoğlu, Trakyalı bir çocuğun anlatımıyla can dostlara ilişkin hikayelerin çocuklarla buluşturulacağını kaydetti.
Keşan'a "Macera Park" kurulacak
Keşan ilçesinde "Macera Park" yapılacağı bildirildi.
Keşan Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu'nun katılımıyla Avrupa Birliği Başkanlığı yetkilileriyle çevrim içi toplantı düzenlendiği belirtildi.
Toplantıda ilçeye yönelik yatırımların görüşüldüğü ve bu kapsamda, Avrupa Birliği Başkanlığı işbirliğiyle ilçeye "Macera Park" yapılacağı kaydedildi.
Çevrim içi toplantıya Avrupa Birliği Başkanlığı Yatırım Projeleri İzleme Uzmanı Arzu Çetinkaya ve Keşan Belediyesi Proje Ofisi yetkililerinin de katıldığı kaydedildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci