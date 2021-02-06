Edirne'den kısa kısa
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Edirne'den kısa kısa

06.02.2021 11:11 | Son Güncelleme: 06.02.2021 11:15
Edirne'den kısa kısa

Keşan ilçesinde çocuklara hayvan sevgisi aşılamak amacıyla "Vetmen Projesi" hayata geçirilecek.

Keşan ilçesinde çocuklara hayvan sevgisi aşılamak amacıyla "Vetmen Projesi" hayata geçirilecek.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ve Klinisyen Veteriner Hekimler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Veteriner Hekimi Tarık Akan belediyede düzenlenen toplantıda işbirliği protokolü imzaladı.

Helvacıoğlu, yaptığı açıklamada, Vetmen karakterinin çocuklara hayvan sevgisi aşılayacağını söyledi. Helvacıoğlu, Trakyalı bir çocuğun anlatımıyla can dostlara ilişkin hikayelerin çocuklarla buluşturulacağını kaydetti.

Keşan'a "Macera Park" kurulacak

Keşan ilçesinde "Macera Park" yapılacağı bildirildi.

Keşan Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu'nun katılımıyla Avrupa Birliği Başkanlığı yetkilileriyle çevrim içi toplantı düzenlendiği belirtildi.

Toplantıda ilçeye yönelik yatırımların görüşüldüğü ve bu kapsamda, Avrupa Birliği Başkanlığı işbirliğiyle ilçeye "Macera Park" yapılacağı kaydedildi.

Çevrim içi toplantıya Avrupa Birliği Başkanlığı Yatırım Projeleri İzleme Uzmanı Arzu Çetinkaya ve Keşan Belediyesi Proje Ofisi yetkililerinin de katıldığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal Özgür Özel Ziya Selçuk Faik Öztrak Meral Akşener
Magazin Cansu Dere Cem Yılmaz Hande Erçel Defne Samyeli
Spor Okan Buruk Ünal Karaman Nihat Özdemir Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kaza Mersin Gazete Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Edirne'den kısa kısa - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.2.2021 11:17:19. #1.16#
title