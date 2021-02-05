Edirne'den kısa kısa
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Edirne'den kısa kısa

05.02.2021 10:31 | Son Güncelleme: 05.02.2021 10:34
Edirne'den kısa kısa

Edirne'de, Sağlık Eğitim Merkezi'nde göreve başlayan sağlık personeline yönelik eğitim çalışması düzenlendi.

Edirne'de, Sağlık Eğitim Merkezi'nde göreve başlayan sağlık personeline yönelik eğitim çalışması düzenlendi.

Edirne Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Sağlık Müdürlüğü Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi tarafından düzenlenen eğitime acil tıp teknisyenleri ile ambulans ve acil bakım teknikerleri katıldı.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında 5 gün boyunca gerçekleştirilen eğitimde, acil olgu yönetimi, temel yaşam desteği, hasta taşıma ve sabitleme ekipmanlarının kullanımı gibi konular teorik ve pratik olarak anlatıldı.

Milli Eğitim Müdürü Arpacı'nın okul ziyaretleri

Edirne Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, 15 Şubat'ta yüz yüze eğitime başlanacak Büyükdöllük köyündeki okulda incelemede bulundu.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Büyükdöllük İlkokulu ve Ortaokulu'nu ziyaret etti.

Okuldaki çalışmaları yerinde inceleyen Arpacı, idarecilerden bilgi aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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