Edirne'den kısa kısa
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Edirne'den kısa kısa

04.02.2021 16:29 | Son Güncelleme: 04.02.2021 16:33
Edirne'den kısa kısa

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, ilçede devam eden üstyapı çalışmalarını yerinde inceledi.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, ilçede devam eden üstyapı çalışmalarını yerinde inceledi.

Hıdır Ağa Sokak'ta vatandaşlarla sohbet eden Helvacıoğlu, çalışmalar hakkında belediye ekiplerinden bilgi aldı.

Helvacıoğlu, Hıdır Ağa Sokak'ta taş döşeme ve kaldırım çalışmalarına başlayacaklarını söyledi.

Teknik ekibin sahada görev yaptığını belirten Helvacıoğlu, "Son incelememizi yaptık. Vatandaşlarımıza hizmetin en iyisini en güzelini götürmek başlıca vazifemiz. Keşan'da bozuk yol, kaldırımsız cadde bırakmamak için çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Keşan'ı hak ettiği noktaya birlikte çıkaracağız." diye konuştu.

Eceabat Belediye Başkanı Zileli'den ziyaret

Çanakkale Eceabat Belediye Başkanı Saim Zileli, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu'nu ziyaret etti.

Helvacıoğlu ve Zileli, esnafı ziyaret ederek, vatandaşlarla sohbet etti.

Helvacıoğlu, ilçenin yatırımlarını Zileli ile incelediklerini belirterek, "Bölgemize örnek olan, değer katan iş ve projelerimizle gurur duyuyoruz. Başkanımızla bölgemizin kalkınması ve gelişmesi için işbirliği içinde yapabileceklerimizi değerlendirdik." diye konuştu.

Enez Kaymakamı Göktaş'tan ziyaretler

Enez Kaymakamı Şükrü Alperen Göktaş, Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz ve Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Göktaş, ayrı ayrı gerçekleştirdiği ziyaretlerinde, ilçeler arasındaki ortak problemler ve planlanan ortak yatırımlar hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Şapçı'yı da ziyaret eden Göktaş, burada Saros Körfezi bölgesinde hayata geçirilmesi planlanan yatırımlar hakkında bilgi aldı.

Kaymakam Göktaş, 4. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Piyade Albay Öztürk Mustafa Yılmaz'ı ziyaret etti.

Ziyarette, Enez sınır hattında alınması planlanan ek güvenlik tedbirleri konuşuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

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