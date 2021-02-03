Edirne'den kısa kısa
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Edirne'den kısa kısa

03.02.2021 15:17 | Son Güncelleme: 03.02.2021 15:17
Edirne'den kısa kısa

Bulgaristan Edirne Başkonsolosu Borislav Dimitrov ve Başkonsolos Vekili Müsteşar Konsolos Andon Andonov, MHP Edirne İl Başkanı Zakir Tercan'ı ziyaret etti.

Bulgaristan Edirne Başkonsolosu Borislav Dimitrov ve Başkonsolos Vekili Müsteşar Konsolos Andon Andonov, MHP Edirne İl Başkanı Zakir Tercan'ı ziyaret etti.

Partiden yapılan açıklamaya göre, ziyarette, ikili ilişkiler ve sınır ötesi iş birlikleri konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Tercan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, Dimitrov ve Andonov'a teşekkür etti.

Sınır ötesi işbirliği çalışmalarının önemli olduğunu belirten Tercan, şunları kaydetti:

"Bizim için iki komşu ülkenin karşılıklı çıkarları çok önemli. Özellikle sınır ötesi işbirliklerine önem veriyoruz. Şu an kovid-19 redeniyle sıkıntılar yaşanıyor. Ancak bu süreç geçici. Önümüzde güzel günler var. Elbet bu hastalık son bulacak.

Özellikle ekonomik anlamda biz üzerimize düşeni yapıp projeler üretip sizlerle paylaşacağız. Güzel günler bizi bekliyor."

Dimitrov da Tercan'a teşekkür ederek çalışmalarında başarı diledi.

Belediye Meclis Toplantısı

Edirne Belediye Meclisi şubat ayı olağan toplantısı gerçekleştirildi.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan başkanlığında gerçekleşen toplantı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında basına ve vatandaşların katılımına kapalı olarak yapıldı.

Toplantıda, 8 gündem, 1 gündem dışı olmak üzere 9 madde görüşülerek karara bağlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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