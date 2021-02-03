Edirne'den kısa kısa

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Uzun, bilimsel dergicilik alanında Avrupa'nın en önemli kuruluşu olan Avrupa Bilim Editörleri Birliği'nin (EASE) Başkan Yardımcılığı'na aday gösterildi.

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Uzun, bilimsel dergicilik alanında Avrupa'nın en önemli kuruluşu olan Avrupa Bilim Editörleri Birliği'nin (EASE) Başkan Yardımcılığı'na aday gösterildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, birliğin eski başkanlarından oluşan komite Uzun'u 2021-2023 dönemi için aday gösterdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Uzun, Türkiye ve Trakya Üniversitesi adına gurur duyduğunu belirtti.

EASE Başkan Yardımcılığı adaylığının EASE geleneğine göre bir sonraki dönem başkan adaylığı anlamına geldiğini aktaran Uzun, şunları kaydetti:

"Bilimsel dergi yayıncılığında 40 yıldır faaliyette olan ve Avrupa'daki bu en önemli kuruluşunun yönetim kurulunda ilk kez görev alan bir Türk olarak burada göstermiş olduğum performans ve başkanlığını yaptığım EASE Turkish Regional Chapter'ın faaliyetleri ile bu göreve aday gösterilmeye layık görüldüm. Bu gelişme, Türkiye'de bilimsel yayıncılığın gelişmesi ve çıta atlaması açısından önemli olduğu düşüncesindeyim."

EREGDER Genel Sekreteri Kesermiş'in açıklaması

Edirne Roman Eğitim Gönüllüleri Derneği (EREGDER) Genel Sekreteri Gamze Kesermiş, dezavantajlı grupta yer alan öğrencilerin internete erişimde sıkıntı yaşadığını öne sürdü.

Kesermiş, Edirne Kent Konseyi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, salgın sürecinde uzaktan eğitime ulaşımda aksaklıklar yaşandığını iddia etti.

Dezavantajlı grupta yer alan yoksul ailelerin çocuklarının, internet erişiminden, tablet erişimine zorluk yaşadığını savunan Kesermiş internetin ücretsiz olması gerektiğini belirtti.

Rektör Tabakoğlu'na ziyaret

Edirne Mimar Sinan Vakfı Kurucu Başkanı Hasan Gümüş ve vakıf yöneticileri, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nu ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, ziyarette, yapımı devam eden Trakya Üniversitesi Balkan Yerleşkesi Camisi ve Külliyesi inşaatı hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Rektör Tabakoğlu vakıf yöneticilerine çalışmalarında başarı diledi. Vakıf yöneticileri de Tabakoğlu'nu çalışmalarından dolayı tebrik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar