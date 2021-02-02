Edirne'den kısa kısa
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Edirne'den kısa kısa

02.02.2021 13:19 | Son Güncelleme: 02.02.2021 13:22
Edirne'den kısa kısa

Saadet Partisi İl Başkanı Ali Demirkıran, Edirne'nin salgın sonrası süreç için eksiklerini tamamlaması gerektiğini belirtti.

Saadet Partisi İl Başkanı Ali Demirkıran, Edirne'nin salgın sonrası süreç için eksiklerini tamamlaması gerektiğini belirtti.

Demirkıran, yaptığı yazılı açıklamada, Edirne'ye gelen turistlerin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak bir eylem planı hazırlanması gerektiğini bildirdi.

Edirne'nin yurt dışından gelen turistler yanı sıra yurt içinden de pek çok misafire ev sahipliği yaptığını aktaran Demirkıran, açıklamasında şunları kaydetti:

"Herkes işin bir ucundan tutmalı ve çözümün bir parçası olmalıdır. Şehrimize insanlar gelsin, para harcasın, alış veriş yapsın istiyoruz. Bu sayede mevcut işletmeler ayakta durabilecek, yeni işletmeler açılacak, yeni iş imkanları olacaktır. Gençler iş için büyük şehirlere gitmek yerine şehrimizde iş bulacak hatta ülkenin değişik yerlerinden yetişmiş, kaliteli insanlar iş için gelecek ve ekonomi çarkı dönmeye başlayacaktır"

Keşan Kent Müzesi'ne bağışlar sürüyor

Keşan ilçesinde, oluşturulacak müzeye vatandaşlar bağış yapmaya devam ediyor.

Çiğdem ve İrem Kaykı, 1977'den 2000'li yılların başına kadar takip ettiği ve biriktirdiği Bilim ve Teknik Dergisi koleksiyonunu müzeye bağışladı.

Emekli öğretmen, köşe yazarı Eşref Emir de müzeyi ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Edirne'deki sağanak

Keşan ilçesinde belediye ekipleri sağanak sonrası yağmur suyu ızgara kanallarını temizledi.

Keşan Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Ekiplerin yağmur suyu ızgaraları ile muayene bacalarında temizlik yaptığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin

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