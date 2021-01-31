Edirne'den kısa kısa

Deva Partisi Edirne İl Başkanı Kerem Arda, Edirne Valisi Ekrem Canalp'i ziyaret etti.

Ziyarette partisinin çalışmaları hakkında bilgi veren Arda, Canalp'e ilgi ve nezaketi dolayısıyla teşekkür etti.

Edirne'nin gayretli ve vizyoner bir valiye sahip olduğu için şanslı bir şehir olduğunu belirten Arda, Edirne'nin gelişmesi ve kalkınması için işbirliği ve istişareye hazır olduklarını ifade etti.

Vali Canalp de Arda'ya ziyaret için teşekkür etti.

Ziyarette Merkez İlçe Başkanı Gürkan Kılıçcıgil de yer aldı.

Dış ticaret istatistikleri

Edirne'de 2020 yılı Aralık ayında 6,1 milyon dolarlık ihracat gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu Edirne Bölge Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Edirne'de 2020 yılı Aralık ayında ihracat 6,1 milyon dolar olarak gerçekleşti. Tekirdağ'da 2020 yılı Aralık ayında 189,4 milyon dolarlık ihracat gerçekleşirken Kırklareli'nde bu rakam 15,8 milyon dolar olarak kaydedildi.

Edirne'de aynı dönemde 11,8 milyon dolarlık ithalat yapılırken, Tekirdağ'da bu rakam 167,6 milyon dolar, Kırklareli'nde ise 10,7 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Prof. Dr. Uzun çevrimiçi konferansa katıldı

Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Uzun, bilimsel dergicilik editörlüğü konulu çevrimiçi konferansa katıldı.

TÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, bir yayınevinin düzenlediği konferansa konuşmacı olarak katılan Uzun, bilimsel dergicilik konusunda 600'ün üzerindeki editörün sorularını cevaplandırdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı