Edirne'den kısa kısa

Lalapaşa Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği, ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda yardımında bulundu.

Lalapaşa Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği, ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda yardımında bulundu.

Dernek Başkanı Sezgin Geldi, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 salgını döneminde ekonomik zorluk yaşayan vatandaşlara destek olduklarını belirtti.

Dernek üyeleriyle birlikte aileleri ziyaret ettiklerini aktaran Geldi, 100 gıda paketini Lalapaşa Kaymakamlığınca belirlenen ailelere ulaştırdıklarını kaydetti.

Dünya Gümrük Günü

İpsala Gümrük Müdürü Mustafa Koparan ve beraberindeki heyet, Dünya Gümrük Günü dolayısıyla İpsala Kaymakamı Ekrem Güngör'ü ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Güngör, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, Gümrük Günü'nü kutladı.

Gümrük çalışanlarının önemli görevler üstlendiğini aktaran Güngör, çalışanlara başarı diledi.

Koparan da Güngör'e teşekkür ederek, yürütülen faaliyetler hakkında bilgi verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar