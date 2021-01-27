Edirne'den kısa kısa

Cumhuriyet Mahallesi sakinleri Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Helvacıoğlu, ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirtti.

Belediyenin kapılarının Keşan'da yaşayan vatandaşlara açık olduğunu belirten Helvacıoğlu, "Sizden gelen istekleri her zaman can kulağıyla dinlemeye devam edeceğiz. Sizlere hizmet etmek bizim için en büyük mutluluk." ifadelerini kullandı.

Helvacıoğlu askere gidecek genci ziyaret etti

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, askere gidecek İsmail Can Bozkurt'u evinde ziyaret etti.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde vatani görevini yapacak Bozkurt'a hayırlı tezkereler dileyen Helvacıoğlu, Bozkurt ailesiyle de sohbet etti.

İzzetiye Mahallesi'ne ziyaret

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, İzzetiye Mahallesi'ndeki vatandaşları ziyaret etti.

Helvacıoğlu, vatandaşlarla sık sık buluşarak isteklerini dinlediğini belirtti.

Keşan'ın gelişimi için çalışmayı sürdürdüklerini belirten Helvacıoğlu, "Mahallelerimize hizmetin daha iyi ve daha kaliteli ulaşması için vatandaşlarımızın talep ve önerilerini dinliyoruz. Bir araya gelmek kadar güzel bir şey yok. Çünkü biz ne kadar bir araya gelir ve iletişim halinde olursak sorunları o kadar hızlı çözeriz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci