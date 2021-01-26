Edirne'den kısa kısa
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Edirne'den kısa kısa

26.01.2021 13:27 | Son Güncelleme: 26.01.2021 13:32
Edirne'den kısa kısa

Edirne Ticaret Borsası Başkanı Özay Öztürk, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin katılımıyla gerçekleşen "Lisanlı Depoculuk Değerlendirme Toplantısı"na katıldı.

Edirne Ticaret Borsası Başkanı Özay Öztürk, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin katılımıyla gerçekleşen "Lisanlı Depoculuk Değerlendirme Toplantısı"na katıldı.

Borsadan yapılan açıklamaya göre, çevrim içi düzenlenen toplantıda lisanlı depoculuk sisteminde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri görüşüldü.

Toplantıya, Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TMO Genel Müdürü Ahmet Gündal ve sektör temsilcileri katıldı.

Gazeteci yazar Mumcu törenle anıldı

Gazeteci ve yazar Uğur Mumcu ölümünün 28'nci yılında Edirne'de törenle anıldı.

Evinin önünde uğradığı bombalı saldırı sonucu 24 Ocak 1993'te yaşamını yitiren Mumcu için kentte adının verildiği parkta anma programı düzenlendi.

Atatürkçü Düşünce Derneği Edirne Şube Başkanı Celil Özcan, burada yaptığı konuşmada, Mumcu'yu saygı ve rahmetle andıklarını söyledi.

Mumcu'nun fikirlerinin yaşamaya devam ettiğini belirten Özcan, "Laiklik ve demokrasinin yılmaz kalemi kalpaksız Kuvayi Milliyeci Uğur Mumcu'yu hain saldırıyla bedenen aramızdan alınışının 28. yıl dönümünde sarsılmaz bir inanç ve kararlılıkla, saygıyla anıyoruz. Demokrasi şehitlerimizi unutmadığımızı ve unutturmayacağımızı bir kez daha haykırıyoruz." dedi.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirne İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Geçmiş, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle vatandaşların katıldığı tören, Uğur Mumcu Parkı'ndaki büste kırmızı karanfillerin bırakılmasının ardından sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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