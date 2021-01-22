Edirne'den kısa kısa
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Edirne'den kısa kısa

22.01.2021 14:31 | Son Güncelleme: 22.01.2021 14:35
Edirne'den kısa kısa

İpsala Ticaret ve Sanayi Odası'nda (TSO) bölge toplantısı gerçekleşti.

İpsala Ticaret ve Sanayi Odası'nda (TSO) bölge toplantısı gerçekleşti.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, İpsala Kaymakamı Ekrem Güngör, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, İpsala Belediye Başkanı Abdullah Naci Ünsal, oda ve borsa başkanlarının katıldığı toplantıda, bölgenin su, gıda, enerji, çevre ve atık yönetimine ilişkin konular ele alındı.

Helvacıoğlu, sonuç odaklı çalışmalara imza attıklarını belirterek, "Milletvekilimiz Fatma Aksal ile Trakya Üniversitesi, Keşan, Enez ve İpsala belediyeleri ile İpsala-Keşan oda, borsalarımız ile gerçekleştirilen istişare toplantısına katıldık. Su, gıda ve enerjinin konuşulduğu dönemde, gelecekte yaşanması muhtemel gıda, su, çevre, enerji ve atık yönetimi krizine bugünden itibaren hazırlıklarımızı yapıyoruz. Bölgemizi ortak akılla geleceğe hazırlıyoruz." ifadelerini kullandı.

İpsala'da dezenfekte çalışmaları sürüyor

İpsala ilçesinde koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında dezenfekte çalışması yapıldı.

İpsala Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ekiplerin Kaymakam Ekrem Güngör'ün koordinesinde çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

İlçe merkezi, belde ve köylerde işyeri ve toplu kullanım alanlarının sık sık dezenfekte edildiği aktarılan açıklamada, ekiplerin tedbir denetimlerine de devam ettiği kaydedildi.

Liman Başkanı Gümüş'ten Kaymakam Göktaş'a ziyaret

Enez Liman Başkanlığı görevine atanan İsmail Gümüş, Enez Kaymakamı Şükrü Alperen Göktaş'ı makamında ziyaret etti.

Göktaş, ziyarette, Gümüş'e görevinde başarılar diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

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