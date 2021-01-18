Edirne'den kısa kısa

Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran, ilçede yol yapım çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Ormankıran, yaptığı yazılı açıklamada, zaman içinde bozulan ve eskiyen yolların yenilendiğini belirtti.

Çalışmaların aralıksız sürdüğünü aktaran Ormankıran, "Parke taş yol ve kaldırım çalışmamız haftanın ilk günü hızla devam ediyor. Değerli halkımıza sözümüz var, bozuk ve yapılmayan hiç sokağımız kalmayacak." ifadelerini kullandı.

Keşan Belediyesi sokak hayvanlarını besledi

Keşan Belediyesi, soğuk havada yiyecek bulmakta zorluk yaşayan sokak hayvanları için besleme çalışması gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada göre, belediyenin sokak hayvanlarını unutmadığı belirtildi.

İlçenin farklı noktalarına kuru mama bırakıldığı aktarılan açıklamada, "Soğuk hava şartlarında can dostlarımızı ihmal etmedik. Etkisini gösteren kar yağışı ve soğuk havada hayvanlarımıza mama vermeyi unutmadık. Ekiplerimiz mama odaklarını dolduruyor, karşılaştıkları can dostlarımıza yiyecek veriyor." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar