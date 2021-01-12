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Edirne'den kısa kısa

12.01.2021 15:53 | Son Güncelleme: 12.01.2021 15:53
Edirne'den kısa kısa

Keşan Belediyesi ve Trakya Üniversitesi arasında eğitim protokolü imzalandı.

Keşan Belediyesi ve Trakya Üniversitesi arasında eğitim protokolü imzalandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü personeli hizmet içi eğitimi konusunda üniversite koordinasyonunda eğitim alacak.

İmza törenine, Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ve Trakya Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı Burak İşçimen katıldı.

Helvacıoğlu, uyum ve güç birliğinde çalışmaların süreceğini kaydetti.

Keşan Belediyesi "Sıfır Atık Belgesi" aldı

Keşan Belediyesi, Sıfır Atık Yönetim Sistemi kurarak "Sıfır Atık Belgesi"ni almaya kazandı.

Keşan Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Hasan Özer Tutulmaz, yaptığı yazılı açıklamada, belediye olarak çevre konusunda önemli çalışmalara devam ettiklerini belirtti.

Sıfır atık yönetmeliğine göre çalışmalar yaptıklarını aktaran Tutulmaz, şunları kaydetti:

"Belediyemiz binasında atık oluşumunun azaltılmasına, oluşan atıkların kaynağında ayrı toplanmasına önem veriyoruz. Bu kapsamda binamızda sıfır atık sistemimizi kurduk. Bunun ardından da sıfır atık belgemizi aldık ve bu belgenin geçerlilik süresi 5 yıl.

Biz de bu sisteme belediye binamızdan başladık. Daha sonra aşamalarda da Keşan genelinde sıfır atık sistemini yaygınlaştırmayı amaçlıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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