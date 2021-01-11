Edirne'den kısa kısa
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Edirne'den kısa kısa

11.01.2021 13:29 | Son Güncelleme: 11.01.2021 13:33
Edirne'den kısa kısa

Edirne Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Ender Aydın, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Anadolu Ajansı (AA) Edirne Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Edirne Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Ender Aydın, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Anadolu Ajansı (AA) Edirne Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Aydın, AA Edirne Bölge Müdürü Salih Baran ve muhabirlerin gazeteciler gününü kutladı.

Gazetecilerin kamuoyunu bilgilendirmek için özveriyle çalıştığını belirten Aydın, başarı diledi.

Rektör Tabakoğlu'na ziyaret

Kosova Mamuşa Gönül Eli Yardımlaşma Derneği Sekreteri ve Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi öğrencisi Erhan Şanlı, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nu ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, ziyarette dernek ve üniversite arasında yapılabilecek iş birlikleri görüşüldü.

Rektör Tabakoğlu, Kosova başta olmak üzere Balkanlar'a değer katacak hizmetler yapmaya çalıştıklarını belirtti.

Derneği yaptığı çalışmalardan dolayı kutlayan Tabakoğlu, "Öksüz çocuklara yardım eden ve ayrıca üniversitemiz tarafından başlatılan 'Bir Öğrenci de Sen Okut' kampanyasına destekleri olan Kosova Mamuşa Gönül Eli Yardımlaşma Derneği'ne yaptıkları iyilik hizmetlerinden ötürü teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Şanlı da Türkiye ve Kosova'nın ilişkilerinin geliştirilmesi, Kosova'da yetimlerin korunması ve iyilikle desteklenmesi için faaliyetler yürüttüklerini dile getirdi.

Ziyaret sonunda Şanlı, Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Türkyılmaz'a Türk köyü Mamuşa'yı simgeleyen bir hediye sundu.

Süloğlu'nda sokak hayvanları düzenli olarak besleniyor

Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran, ilçedeki sokak hayvanlarının düzenli beslendiğini bildirdi.

Ormankıran, yaptığı yazılı açıklamada, ilçenin farklı noktalarında yaşayan sokak hayvanlarının yaş ve kuru mamayla beslendiğini belirtti.

Sokak hayvanlarını unutmadıklarını aktaran Ormankıran, belediye olarak sokak hayvanlarının yaşamlarını kolaylaştırmak için çaba sarf ettiklerini dile getirdi.

Sokak hayvanlarının yoğun olduğu bölgeler başta olmak üzere ilçe genelinde besleme yapıldığını belirten Ormankıran, "Can dostlarımızı unutmuyoruz ve düzenli olarak beslemeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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