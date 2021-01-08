Edirne'den kısa kısa
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Edirne'den kısa kısa

08.01.2021 17:35 | Son Güncelleme: 08.01.2021 17:38
Edirne'den kısa kısa

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Enez ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Enez ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Enez Belediye Başkanı Özkan Günenç ve Enez Kaymakamı Şükrü Alperen Göktaş'ı makamında ziyaret eden Gaytancıoğlu, ilçenin sorunlarıyla ilgili görüş alışverişinde bulundu.

İlçedeki pazarı da ziyaret eden Gaytancıoğlu, pazar girişinde Enez CHP Kadın Kolları ile vatandaşlara maske ve salgın tedbirlerini anlatan broşür dağıttı.

Gaytancıoğlu, CHP Enez İlçe Başkanı Vedat Avcı'yı da ziyaret etti.

İpsala'da Kovid-19 denetimi

İpsala içesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimleri sürüyor.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, İpsala Kaymakamı Ekrem Güngör koordinasyonundaki ekipler ilçe merkezi, belde ve köylerde denetim gerçekleştirildi.

Ayrıca toplu kullanım alanlarında dezenfekte çalışmaları da yapılıyor. Ekipler vatandaşları sık sık salgın tedbirleriyle ilgili bilgilendiriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Çakıcı

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