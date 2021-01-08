Edirne'den kısa kısa

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Edirne 7. Olağan İl Kongresi öncesi davetiyelerin delege ve misafirlere dağıtılmaya başlandığını bildirdi.

İba, AK Parti Edirne İl Yönetimi'nde görev yapmış partilileri ziyaret ederek kongreye davet etti.

AK Parti ailesine davetiyelerin ulaştırıldığını aktaran İba, "Birlik ve beraberlik içerisinde gerçekleştireceğimiz kongremiz ile 2023 yılına ahenk içerisinde yürüyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Gaytancıoğlu'ndan Lalapaşa Ziraat Odası'na ziyaret

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Lalapaşa Ziraat Odası Başkanı Taner Öztürk'ü ziyaret etti.

Odadan yapılan açıklamaya göre, ziyarette, ilçedeki tarımsal faaliyetler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Öztürk, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, Gaytancıoğlu'na teşekkür etti.

Gaytancıoğlu da Öztürk'e çalışmalarında başarı diledi.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla ilçede görev yapan gazetecilerle bir araya geldi.

Helvacıoğlu, belediye olarak her zaman basın çalışanlarının yanında olduklarını belirtti.

Gazetecilerin demokrasinin gelişmesi ve yerleşmesine önemli katkıları olduğunu aktaran Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

"Gazetecilerimiz her türlü şart ve ortamda vatandaşlarımızın ihtiyacı olan haberleri, onlara ulaştırmak için gece gündüz demeden çaba sarf ederek faaliyetlerini büyük bir özveri ile sürdürüyorlar.

Yerel ve ulusal gazete, televizyon ve radyolarımızda çalışan tüm gazetecilerimizin, ulusal haber ajans temsilcilerinin ve internet medya çalışanlarının, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, tarafsız yayıncılık anlayışından taviz vermeksizin yerine getirdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar