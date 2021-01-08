Edirne'den kısa kısa

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Lalapaşa Kaymakamı Mehmet Çağatay Çakal'ı ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, ziyarette, ilçede yapılan çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Gaytancıoğlu, Çakal'a teşekkür ederek çalışmalarında başarı diledi.

Süloğlu'nda yol yapım çalışması

Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran, ilçede yol yapım ve kaldırım çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Ormankıran, yaptığı yazılı açıklamada, bozulan ve eskiyen yollar ile kaldırımların yenilendiğini belirtti.

Çalışmaların aralıksız devam ettiğini aktaran Ormankıran, Merkez Mahalle ile Yeni Mahalle arasında bulanan ana yol üzerinde kaldırım çalışmalarını kısa sürede tamamlamayı hedeflediklerini kaydetti.

Havsa'da kapalı pazar yeri inşa edilecek

Havsa Belediye Başkanı Aydın Balkan, kapalı pazar yeri yapım işi ihale sözleşmesinin imzalandığını bildirdi.

Balkan, yaptığı yazılı açıklamada, ilçede hizmet veren sebze pazarının üzerinin kapatılması için ihale sürecinin tamamlandığını belirtti.

Havsa'yı güzelleştirecek çalışmalar yaptıklarını aktaran Balkan, kapalı pazar yerinin ilçeye hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar