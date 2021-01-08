Edirne'den kısa kısa
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Edirne'den kısa kısa

08.01.2021 09:47 | Son Güncelleme: 08.01.2021 09:50
Edirne'den kısa kısa

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Lalapaşa Kaymakamı Mehmet Çağatay Çakal'ı ziyaret etti.

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Lalapaşa Kaymakamı Mehmet Çağatay Çakal'ı ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, ziyarette, ilçede yapılan çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Gaytancıoğlu, Çakal'a teşekkür ederek çalışmalarında başarı diledi.

Süloğlu'nda yol yapım çalışması

Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran, ilçede yol yapım ve kaldırım çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Ormankıran, yaptığı yazılı açıklamada, bozulan ve eskiyen yollar ile kaldırımların yenilendiğini belirtti.

Çalışmaların aralıksız devam ettiğini aktaran Ormankıran, Merkez Mahalle ile Yeni Mahalle arasında bulanan ana yol üzerinde kaldırım çalışmalarını kısa sürede tamamlamayı hedeflediklerini kaydetti.

Havsa'da kapalı pazar yeri inşa edilecek

Havsa Belediye Başkanı Aydın Balkan, kapalı pazar yeri yapım işi ihale sözleşmesinin imzalandığını bildirdi.

Balkan, yaptığı yazılı açıklamada, ilçede hizmet veren sebze pazarının üzerinin kapatılması için ihale sürecinin tamamlandığını belirtti.

Havsa'yı güzelleştirecek çalışmalar yaptıklarını aktaran Balkan, kapalı pazar yerinin ilçeye hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Murat Kurum Donald Trump Süleyman Soylu Alparslan Türkeş
Magazin Cem Yılmaz İrem Derici Şeyma Subaşı Kate Middleton
Spor Erol Bulut Ozan Tufan Metin Oktay Ahmet Nur Çebi Omar Elabdellaoui
Tüm Haberler Ocak Kaza Kongre Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Edirne'den kısa kısa - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.1.2021 09:54:25. #1.15#
title