Edirne'den kısa kısa
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Edirne'den kısa kısa

05.01.2021 10:57 | Son Güncelleme: 05.01.2021 11:00
Edirne'den kısa kısa

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Keşan Kahveci Lokantacı ve Otelciler Odası Başkanı Hüseyin Çakmak ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Keşan Kahveci Lokantacı ve Otelciler Odası Başkanı Hüseyin Çakmak ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Helvacıoğlu, Çakmak ve yönetim kurulu üyeleriyle pandemi sürecini değerlendirerek esnafa yönelik desteklerinin süreceğini, esnafın her zaman yanında olduklarını belirtti.

Çakmak da Helvacıoğlu'na destekleri için teşekkür etti.

Helvacıoğlu'ndan muhtarlık ofisine ziyaret

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, hırsızlık girişiminin yaşandığı muhtarlık ofislerini ziyaret etti.

Helvacıoğlu, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında kimliği belirsiz kişilerin kapıyı kırarak girdiği Yukarı Zaferiye, İspat Cami ve Büyük Cami mahalle muhtarlarının ortak kullandığı muhtarlık ofisini ziyaret ederek muhtarlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Muhtarların demokrasinin ilk adımı olduğunu belirten Helvacıoğlu, yerel yönetimlerin mahallelerdeki gözü ve kulağı olan muhtarların yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Pınar Gültekin Devlet Bahçeli Fahrettin Koca
Magazin Ezgi Mola Oğuzhan Koç Prens Harry Acun Ilıcalı
Spor Can Bartu Güven Yalçın Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Arda Kardeşler
Tüm Haberler Ocak Bursa Elazığ Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Edirne'den kısa kısa - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.1.2021 11:22:12. #1.14#
title