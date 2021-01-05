Edirne'den kısa kısa

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Keşan Kahveci Lokantacı ve Otelciler Odası Başkanı Hüseyin Çakmak ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Keşan Kahveci Lokantacı ve Otelciler Odası Başkanı Hüseyin Çakmak ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Helvacıoğlu, Çakmak ve yönetim kurulu üyeleriyle pandemi sürecini değerlendirerek esnafa yönelik desteklerinin süreceğini, esnafın her zaman yanında olduklarını belirtti.

Çakmak da Helvacıoğlu'na destekleri için teşekkür etti.

Helvacıoğlu'ndan muhtarlık ofisine ziyaret

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, hırsızlık girişiminin yaşandığı muhtarlık ofislerini ziyaret etti.

Helvacıoğlu, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında kimliği belirsiz kişilerin kapıyı kırarak girdiği Yukarı Zaferiye, İspat Cami ve Büyük Cami mahalle muhtarlarının ortak kullandığı muhtarlık ofisini ziyaret ederek muhtarlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Muhtarların demokrasinin ilk adımı olduğunu belirten Helvacıoğlu, yerel yönetimlerin mahallelerdeki gözü ve kulağı olan muhtarların yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı