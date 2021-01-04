Edirne'den kısa kısa

Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesinin "Rektörler Kitap Öneriyor" etkinliğinde kitap önerisinde bulundu.

Tabakoğlu, kütüphanenin sosyal medya hesaplarından "Rektörler Kitap Öneriyor" etiketiyle başlattığı etkinlikte, Aliya İzzetbegoviç'in "Doğu Batı Arasında İslam", Mehmet Dursun Erdem'in "Şahmeran Hikayesi", Mehmet Bulut'un "Medeniyetler Güzergahı İpek Yolu", Mehmed Erol Kılıç'ın "Şafak Yazıları I-II" ve Mevlana'nın "Mesnevi" eserlerini önerdi.

Edirne İl Genel Meclisi'nin ocak ayı toplantıları başladı.

İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Geçmiş başkanlığında gerçekleşen toplantıda gündem ve gündem dışı maddeler görüşülerek karara bağlandı.

Toplantının açılışında konuşan Geçmiş, 2020 yılının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) gölgesinde zorluklarla geçtiğini söyledi.

Yeni yıla yeni umutlarla girildiğini belirten Geçmiş, "Salgın dolayısıyla zor günler geçirildi. Aşılar ülkemize geldi. İnşallah bu aşıyla birlikte bu hastalıktan kurtuluruz. Yeni yıl herkese hayırlar getirsin." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı