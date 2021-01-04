Edirne'den kısa kısa

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Keşan Emniyet Müdürü Mehmet Tekin'i ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ziyarette ilçedeki güvenlik ve emniyet tedbirleri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Tekin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, Helvacıoğlu'na teşekkür etti.

Helvacıoğlu da Tekin'e görevinde başarı dileyerek, "Emniyet teşkilatımızın her zaman yanındayız. Şehrimizdeki vatandaşlarımızın huzuru için işbirliği içinde çalışmaya devam edeceğiz. Huzurlu ve güvenli bir yıl geçirmeyi temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.

İpsala'da dezenfekte çalışmaları sürüyor

İpsala'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışmalarının aralıksız sürdüğü bildirildi.

İpsala Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Kaymakamlık koordinasyonundaki ekiplerin, ilçe merkezi, belde ve köylerde çalışmalarını düzenli devam ettiği belirtildi.

Vatandaşların toplu olarak bulunduğu alanlar başta olmak üzere ilçe genelinde dezenfekte çalışmalarının aralıksız süreceği aktarılan açıklamada, "Salgından korunmak için lütfen maskemizi takalım ve sosyal mesafemizi koruyalım. Temizlik kurallarına dikkat edelim ve kapalı mekanları sürekli havalandıralım." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar