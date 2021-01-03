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Edirne'den kısa kısa

03.01.2021 12:57 | Son Güncelleme: 03.01.2021 13:01
Edirne'den kısa kısa

Türkiye Fulbright Eğitim Komisyonu burs başvuruları başladı.

Türkiye Fulbright Eğitim Komisyonu burs başvuruları başladı.

Trakya Üniversitesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Kültürel Mübadele Komisyonu, bilinen adıyla Türkiye Fulbright Eğitim Komisyonunun lisans eğitimi sonrası, lisansüstü eğitimlerini ABD'de görmek isteyen öğrencilere ve mezunlara yönelik olarak yüksek lisans, doktora ve "Prof. Dr. Aziz Sancar Doktora Bursları"nı vereceği belirtildi.

Yüksek lisans bursuna lisans mezunları, lisans 3. sınıf veya 4. sınıf öğrencileri başvuruda bulunabilecek. Doktora bursuna ise lisans mezunları, lisans 3. sınıf veya 4. sınıf öğrencileri, yüksek lisans öğrencileri veya yüksek lisans derecesine sahip adaylar başvuracak.

"Prof. Dr. Aziz Sancar Doktora Bursu"nu kazanan öğrenciler, Sancar'ın akademik danışmanlığında, kendisinin görevli olduğu University of North Carolina-Chapel Hill Kampüsü'nde doktora eğitimlerine devam edecek. Bursa başvurular biyoloji, biyofizik, biyokimya, biyomalzeme, biyoteknoloji, biyomedikal mühendisliği, kimya, kimya mühendisliği, moleküler biyoloji ve genetik ile tıp alanlarından kabul edilecek.

2022-2023 Akademik Yılı Güz Dönemi'nde başlamak üzere verilecek olan burslara son başvurular 7 Nisan 2021'de kabul edilecek. Burs programlarına başvurmayı düşünen öğrenciler ayrıntılı bilgi ve başvuru formuna www.fulbright.org.tr adresinden ulaşabilecek.

TÜ öğretim üyesinin kitabı yayımlandı

Trakya Üniversitesi (TÜ) Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Sevtap Gölgesiz Karaca'nın, "Kudüs Haçlı Krallığı Siyasi Tarihi (1099-1187)" adlı kitabı Türk Tarih Kurumu tarafından yayımlandı.

TÜ'den yapılan yazılı açıklamada, Kudüs Haçlı Krallığı'nın 1099-1187 yılları arasındaki siyasi tarihini, dönem kaynakları ve günümüz araştırmalarından yararlanarak ortaya koyan kitabın Latin, İslam, Bizans, Ermeni ve Süryani kaynakları incelenerek hazırlandığı belirtildi.

Eserin Orta Çağ kaynaklarının tanıklığına dayanılarak ve özellikle krallığın merkezi Kudüs ve civarı tanıtılarak günümüz araştırmalarının da katkılarıyla ortaya konduğu ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı

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