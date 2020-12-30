Edirne'den kısa kısa
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Edirne'den kısa kısa

30.12.2020 09:53 | Son Güncelleme: 30.12.2020 09:56
Edirne'den kısa kısa

Edirne Şükrüpaşa İlkokulunda "Yeşilay Kulüp Odası" oluşturuldu.

Edirne Şükrüpaşa İlkokulunda "Yeşilay Kulüp Odası" oluşturuldu.

Yeşilay ve İçişleri Bakanlığının Türkiye çapında ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik yürüttüğü "Benim Kulübüm Yeşilay" projesi kapsamında Edirne Şükrüpaşa İlkokulunda "Yeşilay Kulüp Odası" hazırlandı.

Yeşilay Bölge Koordinatörü ve Edirne Şube Başkanı Sebahattin Bilgiç, Yeşilay'ın bilinirliğini ve sağlıklı yaşam bilincini artırmak amacıyla çeşitli etkinlik ve faaliyetlerin düzenleneceği odada çocukların kaliteli vakit geçirmelerinden mutlu olacaklarını belirtti.

Bilgiç, odanın hazırlanmasına grafik tasarım çalışmaları ile katkıda bulunan, çizim ve boyamasını gerçekleştiren Yeşilay gönüllüsü Şibanur Sevimli'ye Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk imzalı teşekkür belgesi takdim etti.

AGD Mekke'nin Fethi programını online düzenleyecek

Anadolu Gençlik Derneği (AGD), bu yıl Mekke'nin Fethi programını online gerçekleştirecek.

AGD Edirne Şube Başkanı Abdülhamit İriş, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 tedbirleri kapsamında online olarak düzenlenecek programın yarın akşam 21.00'de başlayacağını belirtti.

Pandemi nedeniyle bir araya gelinemeyen bugünlerde Mekke'nin Fethi'ni aynı coşkuyla online olarak kutlamak istediklerini ifade eden İriş, şunları kaydetti:

"Biz AGD mensupları olarak bu coğrafyanın harcının İslam olduğuna, bu toprakları bize yurt yapan anlayışın fetih ruhu olduğuna inanıyoruz. İnsanımızı kültür emperyalizminin yanında değil, fetih ruhunun yanında durmaya çağıyoruz. Bu yıl ekranlardan düzenleyeceğimiz fetih buluşmasının yeni bir dünyanın kurulmasına ve insanlık aleminin saadetine vesile olması inancıyla 7'den 70'e, Edirne'den Kars'a, Avrupa'dan Afrika'ya, Balkanlardan Amerika'ya aynı duyguyu paylaşan herkesi davet ediyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı

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