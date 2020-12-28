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Edirne'den kısa kısa

28.12.2020 12:33 | Son Güncelleme: 28.12.2020 12:33
Edirne'den kısa kısa

Trakya Üniversitesi'nde (TÜ) düzenlenen proje kapsamında toplanan kitaplarla Giresun Yavuz Kemal Yatılı Bölge Orta Okulu'nda kütüphane kuruldu.

Trakya Üniversitesi'nde (TÜ) düzenlenen proje kapsamında toplanan kitaplarla Giresun Yavuz Kemal Yatılı Bölge Orta Okulu'nda kütüphane kuruldu.

TÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Bölümü öğretim elemanları Doç. Dr. Hatice Kahyaoğlu Süt ve araştırma görevlisi Burcu Küçükkaya önderliğinde yürütülen "Az her zaman daha çoktur" temalı proje kapsamında bağışlanan 1000'e yakın kitap ve zeka oyun seti, Giresun Dereli Yavuz Kemal Yatılı Bölge Orta Okulu'na gönderildi.

Okulu Müdürü Gül Koşar tarafından hazırlanan kütüphanenin raflarında yerini alan kitaplar ve zeka oyun testleri öğrenciler tarafından sevinçle karşılandı.

TÜ'de ebeveynelere yönelik kılavuz kitapçık hazırlandı

Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı ve TÜ Teknopark işbiriliğinde ebeveynelere yönelik kılavuz kiptaçıklar hazırladı.

TÜ'den yapılan açıklamaya göre, çocuk ve ergen yakınmaları ile çeşitli psikiyatrik bozukluklar değerlendirilerek uzman hekimler tarafından belirlenen konular ve ailelerin gereksinimleri dikkate alınarak oluşturulan kılavuz kitapçıklar, 24 ayrı başlık altında hazırlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Işık Görker, yapılan çalışmanın çocuk ve ergen ruh sağlığının korunması ile var olan ruhsal bozuklukların giderilmesinde ailelere rehberlik edeceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Psikoeğitim, hastalık tanısı alan bireylerin tedavi ve rehabilitasyonu ile aile bireylerinin hastalıkla baş etmesinde çok önemli bir yer tutmaktadır. Ailelere bu tür hizmetlerin verilmesi, ebeveynlerin çocuklarının yaşlarına göre gelişim özelliklerini öğrenmeleri, yakınmalarına göre durumlarını fark edebilmeleri ve psikiyatrik bir hastalıkla karşılaşmaları durumunda nasıl bir yol izleyeceklerini bilmeleri noktasında önemli bir katkı sağlamaktadır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı

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