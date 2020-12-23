Edirne'den kısa kısa
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Edirne'den kısa kısa

23.12.2020 09:39 | Son Güncelleme: 23.12.2020 09:43
Edirne'den kısa kısa

İpsala Kaymakamı Ekrem Güngör ve Belediye Başkanı Abdullah Naci Ünsal, restorasyonu devam eden Alaca Mustafa Paşa Camisi'nde incelemede bulundu.

İpsala Kaymakamı Ekrem Güngör ve Belediye Başkanı Abdullah Naci Ünsal, restorasyonu devam eden Alaca Mustafa Paşa Camisi'nde incelemede bulundu.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Güngör ve Ünsal, camiyi ziyare etti.

Güngör ve Ünsal, yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.

Müftü Bozkurt'a ziyaret

Edirne Cumhuriyet Başsavcı Fatih Karabacak, Edirne Müftüsü Alettin Bozkurt'u ziyaret etti.

Müftülükten yapılan açıklamaya göre, Müftü Bozkurt, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, Başsavcı Karabacak'a teşekkür etti.

Karabacak da Bozkurt'a çalışmalarında başarı diledi.

Milli Eğitim Müdürü Arpacı'nın ziyaretleri

Edirne Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, Uzunköprü İlçe Müdürlüğünü ziyaret etti.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Arpacı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Eralp Akman'dan ilçe genelinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Arpacı, ilçedeki okulları da ziyaret etti.

Arpacı'ya ziyaretlerinde Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Cemal Turan eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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