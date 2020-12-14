Edirne'den kısa kısa
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Edirne'den kısa kısa

14.12.2020 14:33 | Son Güncelleme: 14.12.2020 14:36
Edirne'den kısa kısa

"1000 Okul İyileştirme Projesi" aralık ayı değerlendirme toplantısı Edirne Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı başkanlığında çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.

"1000 Okul İyileştirme Projesi" aralık ayı değerlendirme toplantısı Edirne Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı başkanlığında çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, toplantıda, proje kapsamında yapılan çalışmalar ile süreç içerisinde izlenecek yol haritası üzerinde fikir alış verişinde bulunuldu.

Toplantıya, mesleki eğitim birimi müdür yardımcısı, şube müdürü ve meslek liselerinin okul yöneticileri katıldı.

Enez Vefa projesi

Enez ilçesinde hayata geçirilen "Enez Vefa" projesi kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardımda bulunulduğu bildirildi.

Enez Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Kaymakamlık koordinasyonundaki ekiplerin desteğe ihtiyaç duyan vatandaşların ihtiyaçlarının giderildiği belirtildi.

Açıklamada, vatandaşların destek için kaymakamlığa başvurmaları gerektiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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