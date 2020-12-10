Edirne'den kısa kısa
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Edirne'den kısa kısa

10.12.2020 15:57 | Son Güncelleme: 10.12.2020 16:01
Edirne'den kısa kısa

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından kurulan Türkiye-Bulgaristan Ticaret ve Sanayi Odası Forumu'na eş başkan olarak TOBB Yönetim Kurulu Üyesi, Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı...

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından kurulan Türkiye-Bulgaristan Ticaret ve Sanayi Odası Forumu'na eş başkan olarak TOBB Yönetim Kurulu Üyesi, Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Günay'ın atandığını bildirdi.

Zıpkınkurt, yaptığı yazılı açıklamada, ikili oda forumları kapsamında, hem Türkiye'de hem de muhatap ülkede olmak üzere, mevcut koşullarda dikkate alınarak geniş katılımlı etkinlikler düzenlendiğini belirtti.

Etkinlikler ile Türk tarafının üyelerinin kendi aralarında, hem de karşı kanat üyeleri ile bir araya gelmesine imkan sağlandığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ayrıca düzenlenen geniş katılımlı etkinliklerde, yine muhatap ülkenin resmi yetkilileri ve çeşitli sektörlerdeki firma temsilcileri ile ikili görüşme fırsatları sunulmaktadır. Odamıza kayıtlı üyelerimiz arasında Bulgaristan ile ticaret yapan firmaların Türkiye-Bulgaristan Ticaret ve Sanayi Odası Forumu'na kayıt yaptırmaları önem arz etmektedir. Türkiye-Bulgaristan Ticaret ve Sanayi Odası Forumu'na kayıtlar ücreti ve yıllık aidat ödemeleri bulunmamaktadır."

"Esnafın borçları ertelensin"

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu esnafın çok zor günler geçirdiğini belirterek, salgın sürecinde esnafın borçlarının ertelenmesi gerektiğini bildirdi.

Gaytancıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, esnafın, ekonomik kriz nedeniyle salgın öncesinde de zor durumda olduğunu belirtti.

Salgının yaşanan krizi daha da derinleştirdiğini savunan Gaytancıoğlu, "Salgının başından beri esnafa sadece kredi veren ve şimdi de o kredileri geri isteyen bir hükümet var. Esnaf bu kredileri nasıl ödesin? Kimse para kazanamıyor. Bu kredileri mutlaka faizsiz olarak erteleyin diyoruz. Hiç olmasa esnaf kefalet kooperatifleri aracılığıyla olan kredileri erteleyin." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

İlgili Haberler

Karabük'ten kısa kısa
Karabük'ten kısa kısa
Kayseri'den kısa kısa
Kayseri'den kısa kısa
Devrek'ten kısa kısa
Devrek'ten kısa kısa
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Süleyman Soylu Fahrettin Koca Ekrem İmamoğlu Devlet Bahçeli
Magazin Acun Ilıcalı Aleyna Tilki Haluk Bilginer Sermiyan Midyat
Spor Neymar Okan Buruk Fatih Terim Burak Yılmaz Kylian Mbappe
Tüm Haberler Psg Pfizer Ankara Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Edirne'den kısa kısa - Edirne
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.12.2020 16:06:16. #1.14#
title