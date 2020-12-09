Edirne'den kısa kısa
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Edirne'den kısa kısa

09.12.2020 14:35 | Son Güncelleme: 09.12.2020 14:35
Edirne'den kısa kısa

DİSK Trakya Bölge Temsilcisi Salim Şen, asgari ücretin vergiden muaf tutulmasını talep ettiklerini bildirdi.

DİSK Trakya Bölge Temsilcisi Salim Şen, asgari ücretin vergiden muaf tutulmasını talep ettiklerini bildirdi.

Şen, sendika üyeleriyle Edirne Vergi Dairesi önünde asgari ücretle ilgili basın açıklaması gerçekleştirdi.

Asgari ücretten vergi kesintileri yapıldığını belirten Şen, 2021 yılı asgari ücreti belirlenirken vergi muafiyeti ve sigorta prim desteği sağlanmasını talep ettiklerini ifade etti.

Brüt asgari ücretin net olarak hesaplanması gerektiğini aktaran Şen, şunları kaydetti:

"Salgın döneminde asgari ücret SGK işçi primleri bütçeden karşılanmalıdır. Asgari ücret hesabında sadece işçinin kendisi değil, ailesi de esas alınmalıdır. Asgari ücret tespitinde geçim koşulları ve milli gelir artışı dikkate alınmalıdır. Asgari ücret bütün işçi ve memurlar için ortak saptanmalıdır. 2021 asgari ücreti net 3 bin 800 lira olarak saptanmalıdır."

Lalapaşa'da Kovid-19 mücadelesi

Lalapaşa'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçları dezenfekte ediliyor.

Lalapaşa Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Kaymakamlık koordinasyonundaki ekipler, ilçe genelinde dezenfekte çalışmalarını düzenli olarak sürdürüyor.

Ekipler, vatandaşların yoğun oldukları yerler ve toplu taşıma araçlarını dezenfekte ederek ilaçlıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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