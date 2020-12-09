Edirne'den kısa kısa
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Edirne'den kısa kısa

09.12.2020 12:39 | Son Güncelleme: 09.12.2020 12:42
Edirne'den kısa kısa

Keşan ilçesinde sokak kedisini sahiplenen Anı Pektaş'a mama ve kedi evi hediye edildi.

Keşan ilçesinde sokak kedisini sahiplenen Anı Pektaş'a mama ve kedi evi hediye edildi.

Keşan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, Pektaş'ı ve "Sarman" adını verdiği sokak kedisini ziyaret etti.

Ekipler Pektaş'a ve ailesine teşekkür ederek mama ve kedi evi hediye etti.

Pektaş da sokak hayvanlarına tüm vatandaşların sahip çıkması gerektiğini belirterek, ekiplere teşekkür etti.

Keşan Kent Müzesi'ne bağışlar sürüyor

Keşan ilçesinde yaşayan vatandaşlar Kent Müzesi'ne bağışta bulunmaya devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Süleyman Sandulaç 50 yıllık ustura ve tıraş makinesini, Sevil Kılıç dantel gaz lambası örtülerini müzeye bağışladı.

Necla Cengiz de Türk Telekom Keşan Şubesi adına 1990'lı yılların en gözde iletişim araçlarından Ericsson ve Panasonic marka cep telefonlarını müzeye verdi.

Havsa'da dezenfekte çalışmaları

Havsa ilçesinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele çalışmaları devam ediyor.

Havsa Belediyesi ekipleri, ilçede dezenfekte çalışması gerçekleştirdi.

Duraklar ve toplu alanları dezenfekte eden ekipler, vatandaşları maske, mesafe ve hijyen tedbirlerine uymaları yönünde de uyardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

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