Edirne'den kısa kısa
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Edirne'den kısa kısa

09.12.2020 09:53 | Son Güncelleme: 09.12.2020 09:56
Edirne'den kısa kısa

Edirne İl Sağlık Müdürü Mustafa İshak Yıldırım, Uzunköprü Kaymakamı Hakan Yavuz Erdoğan'ı ziyaret etti.

Edirne İl Sağlık Müdürü Mustafa İshak Yıldırım, Uzunköprü Kaymakamı Hakan Yavuz Erdoğan'ı ziyaret etti.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, ziyarette, Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında ilçede alınan önlemler ve sağlık hizmetleri konusunda istişarede bulunuldu.

Yıldırım'a ziyaretinde, Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Ali Fatih Selvi ve Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Opr. Dr. Mustafa Talha Sütçü de eşlik etti.

Kaymakam Güngör'e ziyaret

Edirne İl Müftüsü Alettin Bozkurt, İpsala Kaymakamı Ekrem Güngör'ü ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Güngör, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, Bozkurt'a çalışmalarında başarı diledi.

Bozkurt da Güngör'e teşekkür etti.

Bozkurt'a ziyaretinde, İpsala Müftüsü Ercan Özelce de eşlik etti.

"Objektifte O An" projesi

Edirne Milli Eğitim Müdürlüğünün 2023 Eğitim Vizyonu çalışmaları kapsamında düzenlediği "Objektifte O An" projesine katılan öğretmenlerin belgeleri törenle verildi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında fotoğraf tutkunu öğretmenler Edirne'nin tarihi ve kültürel güzelliklerini fotoğrafladı.

24 Kasım Öğretmenler Günü çerçevesinde açılışı yapılan sergiye fotoğrafları ile katkı sunan öğretmenlere Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı tarafından sertifikaları verildi.

Arpacı, projeye katılan öğretmenleri tebrik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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