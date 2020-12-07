Edirne'den kısa kısa
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Edirne'den kısa kısa

07.12.2020 13:59 | Son Güncelleme: 07.12.2020 14:21
Edirne'den kısa kısa

Edirne'de, narkotik ekipleri gerçekleştirdikleri denetimde 9,42 gram esrar ele geçirdi.

Edirne'de, narkotik ekipleri gerçekleştirdikleri denetimde 9,42 gram esrar ele geçirdi.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları denetimlerde, yaya olarak dolaşan şüpheliler S.H ve E.B'yi durdurdu.

Şüphelilerin üst aramasında poşet içinde 9,42 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

İpsala'da Kovid-19'la mücadele

İpsala'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

İpsala Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Kaymakamlık koordinasyonundaki ekiplerin, ilçe merkezi, belde ve köylerde çalışmalarını düzenli sürdürdüğü belirtildi.

Vatandaşların toplu olarak bulunduğu alanlar başta olmak üzere ilçe genelinde dezenfekte çalışmalarının aralıksız süreceği aktarılan açıklamada, "Salgından korunmak için lütfen maskemizi takalım ve sosyal mesafemizi koruyalım. Temizlik kurallarına dikkat edelim ve kapalı mekanları sürekli havalandıralım." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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