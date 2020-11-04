Edirne'den kısa kısa
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Edirne'den kısa kısa

04.11.2020 09:53 | Son Güncelleme: 04.11.2020 09:53
Edirne'den kısa kısa

Edirne Valisi Ekrem Canalp, Keşan ilçesinde yenilenen Kunduracılar Çarşısı'nı ziyaret etti.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, Keşan ilçesinde yenilenen Kunduracılar Çarşısı'nı ziyaret etti.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Canalp'e çarşıda yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Vali Canalp, esnafla sohbet etti. Çarşıda maske, mesafe ve hijyen denetimi de yapıldı.

Helvacıoğlu, Kunduracılar Çarşısı'nın ilçenin vizyon projelerinden olduğunu kaydetti.

Keşan'da büfeli durak ihalesi

Keşan ilçesinde büfeli durakların ihalesi gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, büfeli durakların ilçeye istihdam sağlayacağı belirtildi.

Büfeli durakların kent estetiğine katkı sağlayacağı da aktarılan açıklamada, "Belediye encümeni huzurunda büfeli duraklarımızı 10 yıllığına yap işlet devret modeliyle ihale ediyoruz. Hem istihdam yaratıyoruz hem de duraklarımız işletmecilerimizin kontrolünde oluyor." ifadeleri kullanıldı.

Keşan'da yol yapım çalışmaları

Keşan ilçesinde yol yapım çalışmaları devam ediyor.

Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, AK Parti Keşan İlçe Başkanı Gürcan Kılınç ve AK Parti Keşan İlçe Başkanlığı Yönetim Kurulu Üyesi Adnan Vural, Mehmet Gemici Caddesi'ndeki asfaltlama çalışmalarını inceledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

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