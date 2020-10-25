Edirne'den kısa kısa
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Edirne'den kısa kısa

25.10.2020 10:29 | Son Güncelleme: 25.10.2020 10:32
Edirne'den kısa kısa

Edirne'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışmaları sürüyor.

Edirne'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışmaları sürüyor.

Edirne Valiliği koordinasyonundaki İl Özel İdaresi ekipleri, açık alanlarda ve vatandaşların yoğun olarak bulunduğu yerlerde düzenli olarak ilaçlanıyor.

Ekipler, pulvelizatörlü traktörle geniş alanda çalışma gerçekleştiriyor.

İpsala'da "İyi ki Doğdun Bebek" projesi" başlatıldı

İpsala Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından, ilçede yaşayan vatandaşlara yönelik olarak "İyi ki Doğdun Bebek" projesi" başlatıldı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında, 3294 Sayılı Kanun kapsamında şartları tutan yeni doğum yapmış ailelere 18 parçadan oluşan bebek paketi yardımı yapılacak.

Ailelere uzman personel tarafınca bebek bakımı ve sağlığı hakkında bilgi de verilecek.

Yıldırım, Altınyazı Barajı'nda incelemede bulundu

DSİ Genel Müdürlüğü İşletme ve Bakım Daire Başkanı Dr. Mehmet Uğur Yıldırım, Altınyazı Barajı'nda yapılan çalışmaları inceledi.

DSİ 11. Bölgem Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yıldırım, barajda incelemede bulunarak, baraj rezervuarını doldurmak için kullanılan ana kanalda beton kaplama çalışmalarını inceledi.

Yıldırım, yapılan çalışmalar hakkında DSİ 11. Bölge Müdürü Erdinç Kuran'dan bilgi aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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