Edirne'den kısa kısa
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Edirne'den kısa kısa

16.10.2020 17:49 | Son Güncelleme: 16.10.2020 17:52
Edirne'den kısa kısa

Edirne Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, Erasmus Akreditasyonu konusunda düzenlenen online toplantıya katıldı.

Edirne Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, Erasmus Akreditasyonu konusunda düzenlenen online toplantıya katıldı.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Arpacı, Milli Eğitim Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü ile Türkiye Ulusal Ajansı koordinesinde Erasmus Akreditasyonu konusunda genel bilgilendirme ve akreditasyon için gerekli şartların aktarıldığı toplantıya katıldı.

Rektör Tabakoğlu'na ziyaret

Edirne Hasan Sezai Teknik İlim ve İrfan Vakfı, Edirne Fatih Eğitim Kültür ve Sanat Gençlik Kulübü Derneği, Edirne Şehbal Eğitim ve Gençlik Kulübü Derneği üyeleri ile bu derneklerin onursal başkanı Ahmet Doğan, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'na "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektör Tabakoğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, Doğan'a teşekkür etti.,

Doğan da Trakya Üniversitesi'nin başarılı çalışmalar yürüttüğünü belirterek, Tabakoğlu'na rektörlüğünün ikinci döneminde başarı diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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