Edirne'den kısa kısa
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Edirne'den kısa kısa

01.10.2020 09:21 | Son Güncelleme: 01.10.2020 09:21
Edirne'den kısa kısa

TED Edirne Koleji Müdürü Kaan Sezgin ve TED Koleji kurucu temsilcisi, Anaokulu, İlkokul ve Ortaokulu Müdürü Arzu Aydın, Edirne Valisi Ekrem Canalp'i ziyaret etti.

TED Edirne Koleji Müdürü Kaan Sezgin ve TED Koleji kurucu temsilcisi, Anaokulu, İlkokul ve Ortaokulu Müdürü Arzu Aydın, Edirne Valisi Ekrem Canalp'i ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Canalp, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Sezgin ve Aydın'a çalışmalarında başarı diledi.

Kaymakam Göktaş'tan Aile Destek Merkezi'ne ziyaret

Enez Kaymakamı Şükrü Alperen Göktaş, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca finanse edilen Aile Destek Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Göktaş, merkezin ilçedeki kadınların sosyalleşmesine ve birçok alanda beceri kazanmasına katkı sağladığını belirtti.

Merkez idarecilerinden çalışmalar hakkında bilgi alan Göktaş, idarecilere çalışmalarında başarı diledi.

Edirne'de genç avukatlar seçim yaptı

Edirne Barosu Genç Avukatlar Meclisi 2. Seçimli Olağan Genel Kurulu, Edirne Barosu'nda gerçekleştirildi.

Barodan yapılan açıklamaya göre, 90 stajyer ve genç avukatın oy kullandığı seçimde başkanlığa Mehmet Ali Göçmen seçildi.

Seçimin ardından ilk toplantı gerçekleştirildi ve görev dağılımı yapıldı. Başkan Yardımcılığı görevine Ahmet Cenk Doğan, Genel Sekreterlik görevine ise Cansın Çoğal getirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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