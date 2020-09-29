Edirne'den kısa kısa
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Edirne'den kısa kısa

29.09.2020 14:07 | Son Güncelleme: 29.09.2020 14:07
Edirne'den kısa kısa

Enez Kartopu Gönüllüleri Derneği Başkanı İsmet Esengin, Enez Kaymakamı Şükrü Alperen Göktaş'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Enez Kartopu Gönüllüleri Derneği Başkanı İsmet Esengin, Enez Kaymakamı Şükrü Alperen Göktaş'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Kaymakamlıktan açıklamaya göre, Kaymakam Göktaş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Esengin'e teşekkür etti.

Esengin de Göktaş'a çalışmalarında başarı diledi. Esengin'e ziyaretinde, yönetim kurulu üyeleri de eşlik etti.

"Tüm Türk devletleri Azerbaycan'ın yanında bulunmalı"

Türk Ocakları Edirne Şubesi Başkanı Yakup Öz, Azebaycan'ın haklı mücadelesini desteklediklerini bildirdi.

Öz, yaptığı yazılı açıklamada, tüm Türk devletlerinin Azerbaycan'ın yanında bulunması gerektiğini belirtti.

Azerbaycan'ın kendi topraklarını savunduğunu aktaran Öz, şunları kaydetti:

"Türkiye ve Türk milleti, bu meselede, hem tarihi hem de uluslararası hukuk bakımından haklı olan Azerbaycan'ın yanında yer almıştır ve almaya da devam edecektir. Cumhurbaşkanımız ve devlet yetkilileri, son gelişmelerde de bu tavrımızı açıkça bir kez daha ortaya koydular. TBMM'deki dört parti grubunun yayımladıkları destek açıklaması da memnuniyet vericidir.

Son saldırılarda, kendisine layık görülen maşa rolünü sorgusuz sualsiz kabul eden Ermenistan, kendi halkının da bölgedeki diğer bütün halkların da barış ve huzurunu bozan tavrını gözden kaçırmaya çalışmakta, Türkiye'yi ve Azerbaycan'ı suçlamaktadır. Bizzat eski Cumhurbaşkanları, Hocalı'da yaptıkları soykırımla ilgili açıklamasında sivilleri bilinçli bir şekilde hedef aldıklarını açıklamıştı. Bugün de haksız yere işgal ettikleri Azerbaycan topraklarındaki mevzilerinden cephe hattındaki sivil yerleşimlere saldırmakta beis görmeyen bu korsan devlete haddi bildirilmektedir."

Milli Eğitim Müdürü Arpacı'nın okul ziyaretleri

Edirne Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, Ayşekadın Anaokulu'nu ziyaret etti.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Arpacı, yüz yüze eğitime başlayan öğrenciler ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Yapılan çalışmalar hakkında okul idarecilerinden bilgi alan Arpacı, öğrencilerle de sohbet etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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