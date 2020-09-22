Edirne'den kısa kısa
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Edirne'den kısa kısa

Edirne Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, Plevne İlkokulu'nu ziyaret etti.

Edirne'den kısa kısa
22.09.2020 16:35 | Son Güncelleme: 22.09.2020 16:35

Edirne Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, Plevne İlkokulu'nu ziyaret etti.

Arpacı ve Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Cemal Turan, Plevne İlkokulu'nu ziyaret ederek, öğretmen öğrencilerle görüştü.

Arpacı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri alınarak okullarda oynanan oyunları öğrencilerle oynadı.

Ahilik Haftası

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba Edirne'de yılın ahisi seçilen Efgan Döşlüoğlu'nu ziyaret etti.

İba, 33'üncüsü kutlanan Ahilik Haftası kapsamında süpürge imalathanesini ziyaret etti, süpürge ustalarıyla sohbet ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Ukraynalı heyet Edirne'de

Ukrayna Cherkasy Devlet Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Oleg Alexandrovich ve beraberindekiler Edirne Belediye'sini ziyaret etti.

Alexandrovich, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Aydın Novruzoglu Novruzov ve beraberindeki heyet, Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu ile görüştü.

Bulgaristan'ın Nessebar kentinde bir kongreye katıldıktan sonra Edirne'ye geldiklerini anlatan Alexandrovich, Edirne'yi ve belediyenin tarihi binasını çok beğendiklerini aktardı.

Tarihi belediye binası ve Atatürk Odası'nı heyete gezdiren Tanrıkulu da ziyaretten memnuniyet duyduklarını kaydetti.

Edirne'de üstyapı çalışmaları

Edirne Belediyesi ekiplerinin üstyapı çalışmaları devam ediyor.

Edirne Belediyesi Su Kanal Müdürlüğü Taş Birimi ekipleri kent genelinde kilit parke bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştiriyor.

Ekiplerin çalışmaları Babademirtaş Mahallesi Hacı Arif Ağa Sokak'ta devam ediyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

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