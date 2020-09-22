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Edirne'den kısa kısa

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Keşan Şehiriçi Minibüsçüler Kooperatifi esnaflarıyla bir araya geldi.

Edirne'den kısa kısa
22.09.2020 08:45 | Son Güncelleme: 22.09.2020 08:48

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Keşan Şehiriçi Minibüsçüler Kooperatifi esnaflarıyla bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Helvacıoğlu, esnafların toplanma merkezini ziyaret ederek, esnaflarla sohbet etti.

Vatandaşlara en iyi hizmeti vermek için çaba sarf ettiklerini ifade eden Helvacıoğlu, "Hep birlikte şehrimiz için çalışıyoruz. Ortak amacımız hemşehrilerimizin konforu ve mutluluğu." ifadelerini kullandı.

Uzunköprü'deki okullar düzenli olarak dezenfekte ediliyor

Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem Becan, ilçedeki okulların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dezenfekte edildiğini bildirdi.

Belediyeden açıklamaya göre, Becan, okullarda yüz yüze eğitimin başlaması dolayısıyla okullarda dezenfekte çalışması yapıldığını belirtti.

Okullardaki hijyen çalışmalarının düzenli olarak devam edeceğini aktaran Becan, "Öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin sağlıklı ortamlarda derslerine başlamaları için çalışmalarımızı tamamladık. Yeni eğitim öğretim yılında çocuklarımıza sağlık ve başarı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Havsa'da Kovid-19 tedbirleri

Havsa Belediye Başkanı Aydın Balkan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelenin sürdüğünü bildirdi.

Balkan, yaptığı yazılı açıklamada, salgın tedbirleri kapsamında düzenli dezenfekte çalışması yapıldığını belirtti.

Halk sağlığının her şeyden önce geldiğini aktaran Balkan, şunları kaydetti:

"Ülkemizde devam eden korona virüs salgını mücadelesi ilçemizde de ilk günden beri titizlikle devam ediyor. Salgının artış gösterdiği son günlerde biz de mücadelemize ağırlık vererek, önlemlerimizi güçlendirerek devam ediyoruz. Sokaklarımızda ekiplerimiz dezenfekte ederken, diğer yandan Park Bahçeler ekiplerimiz toplu kullanım alanlarını ve sitelerimizi Özel İdare ekiplerinin de desteği ile dezenfekte etmeye devam ediyor.

Zabıta Amirliğimiz, halkımızın güvenliği için esnaf denetimlerini sürekli olarak yapıyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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