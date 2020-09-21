Edirne'den kısa kısa Edirne Belediyesince yüz yüze eğitime başlayan öğrencilere hediyeler verildi.

Edirne Belediyesince yüz yüze eğitime başlayan öğrencilere hediyeler verildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu, Meriç İlkokulundaki öğrencileri ziyaret etti.

Öğrencilerle sohbet eden Tanrıkulu, "Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın talimatıyla öğrencilerimize ve öğretmenlerimize minik hediyeler hazırladık. Belediye Başkanımız okul müdürleri ile yaptığımız görüşmelerde ortaya çıkan eksikleri gidermemizi istedi. Öğrencilerimiz motive olsun diye onlara küçük hediyeler hazırladık. Edirne Belediyesi olarak özellikle dezavantajlı okulların bulunduğu mahallelere özel destekler veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Uzunköprü Belediyesi Kreş ve Bakımevi açıldı

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, kreş ve bakımevi, Belediye Başkanı Özlem Becan, Belediye Meclis Üyeleri, aileler ve basın mensuplarının katılımı ile hizmete girdi.

Becan, Uzunköprü halkına her alanda eksiksiz hizmet sunduklarını belirtti.

Salgın tedbirlerine uyarak açılışı gerçekleştirdiklerini aktaran Becan, "Bulunduğumuz bina yılda sadece on gün festival ve fuarlarda kullanılan proje ile bir bölüm idi. Bu binayı yeniden düzenleyerek çocuklarımızın aile sıcaklığını hissedeceği bir kreş ve gündüz bakımevi haline getirdik. Emeği geçen tüm personelimize teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.

Helvacıoğlu'ndan Yüksel'e ziyaret

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel'i ziyaret etti.

Helvacıoğlu, ziyarette, Yüksel ile yeni çalışma hazırlıkları ve projeler hakkında görüştü. Helvacıoğlu, Yüksel'e çalışmalarında başarılar diledi.

Ziyaretin ardından Helvacıoğlu ve Yüksel şehir turu yaparak çalışmaları inceledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci